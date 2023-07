El Box Amateur tendrá presente al "Rocky argentino"

En el CPEM 55 de Plottier, el sábado 5 de agosto se vendrá una nueva velada de box amateur que tendrá títulos neuquinos en juego, y peleas por un lugar en el nacional y los juegos Evita. La noche tendrá la presencia del ex campeón mundial de los medianos Jorge “Locomotora” Castro.

Fiscalizada por la Federación Neuquina, y organizad por MAS producciones, Plottier se volvió una plaza frecuente dentro del boxeo zonal. 12 combates ya están confirmados, con el agregado que tres serán la final provincial que clasifica al nacional amateur, y una entrega plaza a los juegos nacionales evita.

Jorge “Locomotora” Castro, considerado como el Rocky Argentino, dirá presente en la noche, donde trasmitirá experiencias arriba del ring, y compartirá con los fanáticos. El ex campeón mundial en categoría Medianos será testigo de la velada pugilista.

En la final categoría 64kg, Martín Ancatel de San Martín de los Andes se medirá con Héctor Sosa de Rincón de los Sauces. Por otro lado, Emiliano Reyes de Neuquén, y Franco Monzón de Centenario, se disputarán la plaza en 60kg. Mientras que en los 69kg, el local Jairo Campos irá por su lugar en el nacional frente al capitalino Braian Calerno.

Para los Juegos Evita, que se desarrollarán en mar del Plata en el mes de noviembre, Ignacio Rivera y Elías Osses, ambos de Neuquén Capital, buscará su lugar en categoría juvenil hasta 64kg.

Completan la cartera: Devora Valle ( Plottier) vs Rocío Galindo (NQN), Nahuel Ñanco ( Plottier) vs Alexis Palma ( Plaza Huincul), Braian Paredes ( Plottier) vs Diego Contreras ( Cipolletti), Juan Soto ( Cipolletti) vs Ignacio Pitriqueo (NQN), Nelson Moncada (Plottier) vs Guillermo Neyra( NQN), Axel Rosales (Cipolletti) vs Thiago Vásquez ( Picún Leufu) Leonela Sánchez (NQN) vs María Inostroza( Picún Leufu)