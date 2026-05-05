La vida de Ezequiel Lavezzi dio un giro rotundo después de colgar los botines, y fue él mismo quien decidió contarlo sin maquillajes. En una charla profunda con Migue Granados, el ex delantero abrió una ventana a su intimidad y detalló su batalla contra las adicciones, una pelea que continúa dando día a día.

Durante la entrevista en Olga, Ezequiel Lavezzi retrocedió en el tiempo para explicar el contexto que marcó su infancia. Conmovido, recordó el entorno que lo rodeaba antes de alcanzar la fama y el éxito profesional. “Hubo muchos chicos de mi edad que el barrio se los comió. Tengo muchos amigos que se murieron”, expresó con crudeza.

En ese recorrido, el ex jugador dejó en claro que el fútbol fue mucho más que una carrera: fue su escape. Según sus propias palabras, el deporte lo ayudó a esquivar un destino que parecía repetirse entre sus pares. Sin embargo, todo cambió cuando esa etapa se terminó.

Tras su retiro, el Pocho Lavezzi enfrentó uno de los momentos más complejos de su vida. Fue allí donde aparecieron los problemas más profundos. “Hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias”, confesó, marcando una clara diferencia entre su vida como profesional y su presente.

Pero en medio de ese escenario oscuro, hubo un punto de inflexión inesperado. Ezequiel Lavezzi reveló que su hijo fue clave para que pudiera reaccionar. “Una de las cosas que me marcó es que mi hijo me sentó y me dijo un montón de cosas”, relató, visiblemente movilizado.

Esa conversación fue determinante para iniciar su cambio. “Ahí dije: ‘¿qué estoy haciendo?’... no le podía cagar la vida a mi hijo”, confesó. Ese momento de sinceridad lo obligó a replantearse su rumbo y tomar decisiones urgentes.

El camino hacia la recuperación no fue sencillo. El Pocho Lavezzi contó que tuvo que internarse en una clínica para empezar su proceso. “Estuve curtiéndola con gente que no conocía, que no tenía nada que ver con mi palo”, explicó sobre esa etapa.

Lejos de dar por ganada la batalla, Ezequiel Lavezzi reconoce que sigue en plena lucha. “Sigo en tratamiento para mejorar. Perdimos tres finales, en la cuarta o quinta tenemos que ganar”, cerró, utilizando una metáfora futbolera para describir su pelea contra las adicciones.