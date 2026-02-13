La salida momentánea de Wanda Nara de la conducción de MasterChef Celebrity volvió a sacudir al reality de Telefe antes incluso de que el programa salga al aire. Según revelaron en SQP, el ciclo de América TV, la empresaria fue corrida de la clásica “pastilla” en una de las grabaciones del 11 de febrero y el lugar fue ocupado por Migue Granados, lo que derivó en un cruce inesperado.

De acuerdo a lo que contó Majo Martino, la situación no fue del todo cordial. Si bien a Wanda Nara no le habría molestado ceder el rol principal por un día, sí le cayó pésimo un comentario del conductor invitado. “Vengo a conducir MasterChef, pero no tengo que hacer nada porque vos no hacés nada”, lanzó Migue Granados, generando caras largas en el estudio.

El jurado quedó descolocado ante la frase y la tensión se palpó en el ambiente. Siempre según el relato televisivo, la empresaria no dejó pasar el comentario y reaccionó en el momento. “A ella no le cayó bien, se sacó la cucaracha y lo frenó”, detallaron sobre la respuesta que podría no verse en la edición final del programa.

En ese mismo envío también recordaron otro momento incómodo que involucró a Maxi López y a Mica Viciconte, campeona del certamen. Cuando el exfutbolista quiso acercarse a la ganadora, la empresaria habría lanzado una advertencia tajante: “Que no se acerque eh”, frase que dejó en evidencia la tensión latente.

Más allá de los chispazos, Wanda Nara y Maxi López también protagonizaron escenas distendidas frente a cámaras. Todo comenzó con una apuesta en la que él la desafió a tomar con la mano una almeja panopea. Lejos de achicarse, la conductora metió la mano en el agua, agarró el molusco y hasta lo corrió en broma.

El intercambio siguió cuando la empresaria visitó la estación de cocina del participante. “Me gustó cómo la agarraste. Vos estabas canchera”, lanzó él en tono pícaro. Ella, sin perder la sonrisa, retrucó: “Es parte de mi trabajo. Me pagan por ayudarlos”, dejando en claro su rol dentro del show.

En la llamada “semana del terror”, el diálogo tomó otro color cuando Wanda Nara preguntó qué era lo que más miedo le daba. “Una ex despechada es terrible. No se lo recomiendo a nadie”, respondió Maxi López. “¿Eso te da miedo? ¡Qué suerte, que a vos no te pasó!”, cerró ella con ironía, alimentando el clima picante que rodea a MasterChef Celebrity.