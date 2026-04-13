El nombre de Yanina Screpante volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por su pasado con Ezequiel Lavezzi sino por un escándalo vecinal que se viralizó en las últimas horas. La modelo protagonizó una acalorada pelea con vecinos de una propiedad lindera que administra para su familia.

Todo salió a la luz en el programa Puro Show, donde Marcia Frisciotti, conocida como “Pochi”, brindó detalles del episodio que derivó en un tenso intercambio captado en video. Según explicó, el problema venía acumulándose desde hacía tiempo.

De acuerdo al relato, la madre de Yanina Screpante posee una casa en Cardales que suele alquilarse de forma permanente. Sin embargo, los inquilinos comenzaron a irse reiteradamente por una situación que se repetía y que tenía como protagonistas a los vecinos de al lado.

“El conflicto empezó porque en la propiedad lindera viven varias personas en un espacio reducido”, contó Marcia Frisciotti. En un principio vendían ropa, pero con el tiempo instalaron una parrilla en la vereda que generaba humo constante, afectando directamente a la casa en alquiler.

El problema escaló cuando los olores y el movimiento hicieron que los inquilinos se retiraran. Cansada de perder dinero, Yanina Screpante decidió intervenir personalmente. “Miren, todo bien, entiendo que necesitan laburar, pero la parrilla no me la pongas en la vereda”, habría planteado en un primer intento de diálogo.

Sin embargo, la conversación rápidamente subió de tono. El intercambio quedó registrado por una cámara del lugar y mostró a Yanina Screpante visiblemente alterada. “Soy la dueña de acá al lado y se me van todos los inquilinos. Voy a llamar a la policía porque esto no está habilitado”, lanzó con firmeza.

La situación no quedó ahí. En medio de la discusión, la modelo agregó: “Yo gano plata con eso, vivo de eso. Esto es una crotada”. Sus palabras generaron una reacción inmediata de los vecinos, que no dudaron en responderle: “¿Quién sos para decir que esto es una crotada? Uno está buscando la forma de laburar”.

El cruce terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo, con gritos de ambos lados y la tensión completamente desbordada. Incluso, Yanina Screpante decidió filmar parte del episodio con su celular, sumando más combustible a una situación que ya estaba fuera de control.

El video no tardó en circular y reavivó el debate sobre la convivencia entre vecinos y los límites entre el trabajo informal y las normativas. Mientras tanto, el nombre de Yanina Screpante vuelve a posicionarse en tendencia, esta vez por un episodio que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero que igual sacudió las redes.