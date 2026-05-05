La interna en Neymar volvió a explotar, pero esta vez con un protagonista inesperado: Robinho, quien desde prisión reaccionó con dureza tras conocer el episodio que involucra a su hijo. El exdelantero, actualmente detenido, no dudó en fijar postura y pedir medidas concretas contra el capitán del equipo.

Según trascendió, Robinho se mostró visiblemente molesto por lo ocurrido con Robinho Jr. y exigió que se hagan públicas las imágenes del momento. Además, reclamó una sanción económica para Neymar, lo que terminó de dinamitar cualquier intento de bajar la tensión en el club.

Todo comenzó en una práctica, cuando Robinho Jr. encaró una jugada individual que no terminó en gol. La acción no cayó bien en Neymar, quien le recriminó con una frase que encendió la chispa: “Por eso no tenés goles en Primera”. Lejos de quedarse callado, el juvenil respondió: “Al menos no estoy en el piso”.

Ese intercambio subió de tono y, siempre según versiones que circularon, derivó en una cachetada por parte de Neymar. El joven futbolista abandonó el entrenamiento afectado y se fue directamente al vestuario, en medio de la sorpresa generalizada del plantel.

El entorno de Robinho Jr. también salió a respaldarlo y advirtió que analiza tomar acciones legales si no hay respuestas contundentes por parte del club. Este nuevo frente de conflicto agrega presión a una situación que ya era delicada puertas adentro.

Lo que más impacta es el quiebre entre Robinho y Neymar, quienes supieron tener un vínculo cercano. Incluso, el exjugador había manifestado en el pasado su deseo de que el actual referente del equipo tuviera un rol importante en la vida de su hijo.

En medio del escándalo, trascendió que Neymar intentó recomponer la situación con disculpas en el vestuario. Sin embargo, el gesto no habría alcanzado para calmar las aguas, sobre todo por el contraste con el trato cercano que mantenía con el juvenil hasta hace poco.

El episodio golpea de lleno a un equipo que no levanta cabeza. Con resultados irregulares y presión creciente, Neymar volverá a ser titular en el próximo compromiso, en un clima cargado donde cada movimiento será observado con lupa.