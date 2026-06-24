El Ministerio de Educación de La Rioja resolvió suspender las clases durante el turno tarde de este pasado lunes debido al partido que disputaron la Selección Argentina frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, que terminó ganando el elenco albiceleste con dos tantos de Lionel Andrés Messi.

La medida alcanzó a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial. La suspensión se llevó a cabo entre las 14 y las 18.

Desde la cartera educativa informaron que la decisión se aplicó únicamente cuando los encuentros de la selección argentina coincidan con el horario escolar, con el objetivo de permitir que la comunidad educativa pueda seguir los partidos del equipo nacional.

Las redes sociales y medios de comunicación comentaron, analizaron, criticaron y apoyaron la medida del gobierno riojano

La disposición se sumó a otras medidas adoptadas por el Gobierno provincial durante la Copa del Mundo. Días atrás, tras el debut argentino ante Argelia, se había decretado asueto para la Administración Pública Provincial. En aquella oportunidad, las autoridades destacaron que “la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”, mensaje que volvieron a respaldar de cara al encuentro de este lunes.