A tres días de la final del Mundial 2026, comenzó a viralizarse un video que muestra un episodio ocurrido apenas finalizó el encuentro en el estadio de Estados Unidos. En las imágenes aparecen varios futbolistas de la Selección Argentina protagonizando un tenso intercambio con integrantes del operativo de seguridad, en una secuencia que rápidamente despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

El registro, captado desde uno de los sectores de la tribuna, muestra a Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, Nicolás González y Leandro Paredes acercándose al borde del campo de juego luego del pitazo final. Los jugadores observan lo que ocurría en las gradas y comienzan a realizar gestos y reclamos dirigidos hacia los efectivos policiales y el personal de seguridad que se encontraba en ese sector.

Las imágenes reflejan un clima de gran tensión. Incluso, tanto Lautaro Martínez como Giovani Lo Celso intentan subir parcialmente la estructura que separa el césped de las tribunas con la intención de acercarse al lugar donde se desarrollaba el conflicto, mientras continúan intercambiando gestos con los agentes.

Al mismo tiempo, el video permite observar a varios miembros del operativo rodeando a un grupo de personas ubicadas en la tribuna que vestían camisetas de la Selección Argentina. Esa situación habría sido advertida por los futbolistas, quienes reaccionaron inmediatamente desde el campo de juego al notar el movimiento en ese sector.

Hasta el momento, ni la AFA ni la FIFA emitieron un comunicado oficial sobre las imágenes que comenzaron a circular. Sin embargo, durante la transmisión televisiva de la final ya se había deslizado que existieron algunos momentos de tensión en la zona donde estaban ubicados familiares y allegados de los integrantes del plantel argentino.

El video dura apenas unos segundos, pero permite reconstruir parte de lo sucedido después del partido. Allí se aprecia cómo los futbolistas intentan intervenir desde la distancia antes de ser contenidos por integrantes de la delegación para abandonar el campo y dirigirse hacia el vestuario.

¿Qué pasó en la tribuna post partido?

Por ahora, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas sobre este episodio. Tras la derrota en la final, los jugadores únicamente se expresaron a través de publicaciones en sus redes sociales, sin hacer referencia a lo ocurrido en las tribunas una vez concluido el encuentro.

El único integrante de la Selección Argentina que habló ante los medios fue el entrenador Lionel Scaloni. En su conferencia posterior al partido analizó el desarrollo de la final del Mundial 2026, aunque evitó mencionar cualquier incidente relacionado con el conflicto que quedó registrado en el video y que sigue generando repercusiones.