El tremendo momento de Joaquín Panichelli sigue manteniéndose gracias a sus goles. Esta vez ante el Olympique de Lyon, el delantero volvió a convertir desde el punto penal, vía con la que también había anotado en el empate frente al Marsella, y así decretó el 3 a 1 en favor del Racing de Estrasburgo. A la presencia del atacante argentino en el local se le sumó la del ex Boca Juniors Valentín "Colo" Barco quien vivió un particular momento con el entrenador rival, y la de Nicolás Tagliafico, que volvió a las canchas luego de una lesión.

Con el 2 a 1 en favor del local, Samir El Mourabet, la dupla de Barco en el mediocampo, se sacó a Clinton Mata de encima por la izquierda y terminó generando un penal en favor del equipo local. Sin dudarlo, el ex inferiores de River Plate, Panichelli, que venía de meterla desde los 12 pasos en la última fecha, se hizo cargo de la ejecución y no perdonó: abrió su pie y la puso bien pegada al palo derecho, remate con el que dejó sin opciones a un Rémy Descamps que se había jugado a ese costado.

Gracias a este nuevo grito, el ex delantero del Alavés, llegó a los 13 tantos en esta Ligue 1 y quedó a tan solo un grito de alcanzar al inglés Mason Greenwood, quien con 14 conversiones en el Olympique de Marsella es el máximo goleador de la liga.

A los minutos de este gol de Panichelli y tras el alocado festejo del argentino junto a la hinchada del Estrasburgo, Tagliafico hizo su ingreso desde el banco de los suplentes. En reemplazo de Ruben Kluivert, el lateral campeón del mundo volvió a las canchas luego de un mes sin jugar por un esguince sufrido en su tobillo derecho durante el partido por la séptima fecha de la Europa League frente a Young Boys.

Con estos tres puntos, el equipo dirigido por Gary O'Neil se trepó a la séptima posición de la tabla y quedó a tres puntos de meterse en la zona de clasificación a la Europa League y a seis unidades de aparecer en puestos de Champions.

Sábado hubo un gol de Vignolo

En tanto, Toulouse empató 1 a 1 con París FC por la fecha 23 de la Ligue 1 con participación argentina. Julián Vignolo anotó otro gol en la temporada y le permitió a su equipo igualar el encuentro sobre el cierre. Fue asistido por su compatriota Santiago Hidalgo. El surgido de Racing de Córdoba sumó su segundo gol en el fútbol europeo y el ex Independiente suma ocho participaciones directas en anotaciones, entre tantos y asistencias.

Toulouse marcha octavo en la liga francesa y suma 31 puntos en 23 partidos, cerca de los puestos de clasificación a copas europeas.