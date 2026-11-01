Rodolfo D’ Onofrio, ex presidente de River Plate posteó a los segundos de la expulsión de Lucas Martínez Quarta en el Boca-River de la 15ª fecha en el Torneo Clausura 2026 y sin doble sentido expresó: “Qué ladrones que son”.

Las cuatro palabras del empresario resuenan fuertemente en la interna del Millonario contra la AFA, plasmada también en la previa al compromiso en la casa del Xeneize.

Aún minutos después de su lapidaria opinión en contra del juez Nicolás Ramírez y del juez VAR, Silvio Trucco, D’ Onofrio no se arrepintió y amplió en su opinión: “Se acuerdan en la cancha de River. Sí, el penal que nos hacen sobre el final del partido y el Var ni llamó. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos No me puedo quedar callado" . Es una vergüenza”.

Al ex titular de la Comisión Directiva millonaria no le cayó bien la interpretación del agarrón del marcador central contra Miguel Merentiel. Lejos de mostrarse diplomático salió con todo y fijo posición.

El penal de referencia

El penal al cual hizo referencia D’ Onofrio es del último Superclásico, disputado en el Monumental, y que se cerró 1 a 0 a favor de Boca.

Entonces, todo el público de River masticó bronca por el empujón de Lautaro Blanco, justamente contra Martínez Quarta.