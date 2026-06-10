A un día de que el Mundial 2026 se ponga en marcha, Portugal se mide ante Nigeria desde las 16 en su último amistoso preparatorio. Luego de vencer a Chile hace unos días, los lusos se despedirán de su público en el estadio Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiría en lo que podría ser la última función de Cristiano Ronaldo en tierras portuguesas con el seleccionado. El duelo será televisado por ESPN y Disney+.

Los dirigidos por Roberto Martínez arriban a la cita mundialista como uno de los candidatos a llegar lejos. En lo que será su último Mundial y pese a su intención de continuar jugando muchos años más, este encuentro podría ser el último de Cristiano Ronaldo ante su gente. El atacante de 41 años sería titular al igual que con Chile, aunque se espera que el DT dosifique sus minutos y salga en la segunda parte.

El encuentro será la despedida oficial previo a viajar rumbo a México para comenzar su concentración de cara a lo que será su debut ante República Democrática del Congo, el 17 de junio de 2026 en Houston, Texas. Los lusos tendrán se medirán luego ante Uzbekistán el 23 de junio en el mismo escenario y cerrarán su participación en el Grupo K el 27 de junio nada menos que ante Colombia en el estadio Hard Rock de Miami.

Por su parte, Nigeria no pudo meterse en el Mundial tras caer en el Repechaje de la CAF ante RD Congo, casualmente rival de Portugal en el debut, que luego obtuvo su boleto vía Repechaje Intercontinental. Las Águilas vienen de empatar 2-2 de visitante con Polonia en Varsovia, otro equipo que no pudo lograr la clasificación para la cita mundialista.