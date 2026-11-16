Juan Martín del Potro avanza hacia el Salón de la Fama del Tenis

El tandilense Juan Martín del Potro quedó un poco más cerca de uno de los reconocimientos más importantes de su carrera. El extenista argentino ganó la votación del público para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional, correspondiente a la promoción 2027, y sumó un respaldo clave en el camino hacia una distinción reservada para las grandes leyendas de este deporte.

El bonaerense fue el candidato más votado por los aficionados de todo el mundo, por delante de la australiana Ashleigh Barty y la rusa Svetlana Kuznetsova. Como consecuencia, recibirá tres puntos porcentuales adicionales en el resultado final de la elección, que también contempla el voto de un grupo de especialistas.

Sin embargo, el resultado no garantiza su ingreso. Para formar parte del prestigioso salón, cada candidato debe alcanzar al menos el 75% de aprobación en la votación especializada o llegar a ese porcentaje mediante la combinación de esos votos y los puntos adicionales obtenidos en la elección popular. La institución anunciará a los integrantes de la promoción 2027 durante este mes de noviembre.

Qué necesita Del Potro para ingresar

El proceso de selección contempla dos instancias. Por un lado, la participación de los aficionados, que pueden expresar su apoyo a los candidatos. Por el otro, la evaluación de un grupo oficial integrado por periodistas especializados, historiadores y miembros del propio Salón de la Fama.

En esta edición, el ganador de la votación popular obtiene tres puntos porcentuales extra, el segundo suma dos y el tercero recibe uno. Del Potro ya se aseguró el máximo de ese beneficio y ahora deberá esperar la resolución definitiva.

El argentino vuelve a presentarse como candidato después de no conseguir el ingreso en la elección correspondiente a la promoción 2026, en la que el reconocimiento principal quedó en manos de Roger Federer.

En caso de ser elegido, se sumará a Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini como los argentinos que forman parte del Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Una carrera marcada por grandes conquistas

La candidatura de Del Potro se sostiene en una trayectoria que dejó una huella profunda en el tenis argentino y mundial. A lo largo de su carrera profesional conquistó 22 títulos individuales del circuito ATP y alcanzó el tercer puesto del ranking mundial, su mejor ubicación histórica.

Su consagración más resonante llegó en 2009, cuando conquistó el US Open. En aquella edición superó a Rafael Nadal en semifinales y derrotó a Roger Federer en una final inolvidable, que ganó en cinco sets después de remontar una desventaja de dos sets a uno. Aquel triunfo lo instaló entre los grandes protagonistas de su generación y confirmó que podía competir de igual a igual con las principales figuras del circuito.

También tuvo un papel destacado en los Juegos Olímpicos. En Londres 2012 consiguió la medalla de bronce y, cuatro años después, alcanzó la plata en Río de Janeiro 2016, tras una final frente al británico Andy Murray.

Ese mismo año protagonizó otro de los momentos más importantes de su carrera: fue una de las figuras del equipo argentino que conquistó por primera vez la Copa Davis, luego de vencer a Croacia en la final disputada en Zagreb.