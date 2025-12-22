El Prefederal de básquet tiene un nuevo campeón, Pacífico superó en el Viejo Ramírez a Perfora por 81-61 y se quedó con la corona de forma invicta de local, en una serie final que tuvo monentos de tención, polémicos, pero principalmente dos grandes equipos en cancha.

El Decano cumplió con la condición de favorito en el inicio del torneo, fue el 1° de la fase regular, y sólido en los Playoff, con un plantel con nombres de peso.

En la serie final, superó 3-2 a Perfora, defensor del título. En el quinto juego, tomó rápidamente el mando en el primer cuarto, sacó diferencias y controló el juego de principio a fin. 27-19 y al descanso 47-31 en los dos primeros cuartos.

EL Decano dominó de punta a punta el quinto juego y se quedó con la corona

En el tercero el equipo de Plaza Huincul buscó una remontada, y achicó una diferencia de 19 a tan solo 5, pero volvió a caer en posiciones erráticas, ante un rival fino en los tiros de tres, quien volvió a recuperar diferencias y terminar con el periodo 66-49.

En el último, poco y nada pudo hacer Perfora ante la solidez de Pacífico, quien defendió bien, y marcó presencia en el aro contrario. terminó festejando ante su gente, y cerrando de forma invicta como local.

Perfora no pudo romper la localía de Pacífico, y cedió el trono en el quinto juego de la final

Giuliano Sasso el goleador de la noche con 14 puntos para Pacífico, Matías Stanic, Maranguello y Godoy Vega con 12. En la visita, lo mejor estuvo en Nahuel Vicentin quien aportó 24, mientras que Lucas Chapella hizo 12.

Pacífico repite corona, en el formato actual de Prefederal, luego del logro del 2022. Ahora se viene la Liga Federal que iniciará en Febrero, y que tiene clasificados además de los dos finalistas, a Independiente, Centro Español, Atlético Reginal, Roca,, más los dos ascendidos: Petrolero Argentina y Club Plottier.