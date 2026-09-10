En la noche platense, Estudiantes de La Plata empató 1-1 con Corinthians en el estadio UNO de la Plata, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El Pincha consiguió un tanto tempranero de Alexis Castro, pero al inicio del segundo tiempo el Timão igualó por intermedio de Kaio César y el primer cruce quedó en tablas. La revancha será en el Neo Química Arena, en exactamente una semana.

Un partido bien de Copa Libertadores, más disputado que jugado, le entregó a Estudiantes la gran chance de un gol tempranero. Castro capturó un rebote tras la atajada de Hugo Souza a Guido Carrillo y puso el 1-0. En un primer tiempo donde fue superior, el Pincha no pudo llevar tanto peligro al arco de un equipo paulista que puso poca resistencia, pero que en la segunda mitad cambió la imagen.

El Pincha busca meterse entre los 4 mejores del continente

El Timão aprovechó un mal inicio de su rival para, a los tres minutos, llegar al 1-1. Un gran pase de Rodrigo Garro puso de cara al gol a Kaio César, que no falló. Desde allí, Estudiantes fue el que intentó acercarse pero no tuvo el control del partido como para generar peligro real. Apenas un cabezazo de Carrillo por arriba del travesaño y otro de Joaquín Correa tapado por Souza tras un centro de Edwuin Cetré, uno de los que Alexander Medina metió desde el banco, quizás demasiado tarde.

Empate con gusto a poco para Estudiantes, que si bien hizo un poco más que su rival, desaprovechó nuevamente la localía como ante Universidad Católica y ahora deberá ir a buscar la clasificación al Neo Química Arena ante un Corinthians que hizo lo justo, se lleva una valiosa igualdad y buscará sacar a un equipo argentino por segunda ocasión en esta Copa Libertadores.

Estudiantes 1-1 Corinthians, los goles

La ventaja para Estudiantes llegó a los cuatro minutos de juego y por intermedio de una pelota parada. Carrillo ganó en un córner, su cabezazo fue atajado por Hugo Souza pero en el rebote apareció Castro, más rápido que ninguno, para mandarla al fondo de la red y que todo UNO grite el primero de la noche.

Como el local pegó en los primeros minutos, Corinthians lo hizo al inicio de la parte final. Garro metió un gran pase filtrado que encontró habilitado a Kaio César, que hizo la diagonal justo a tiempo y acomodó la pelota al segundo palo de Fernando Muslera con un buen zurdazo colocado.

Corinthians pidió segunda amarilla de Carrillo

El punta de Estudiantes quedó enredado en una acción dividida que pudo costarle la expulsión en los primeros segundos de la etapa complementaria. Carrillo saltó a buscar una pelota aérea con Gabriel Paulista y dejó el brazo de manera imprudente. El central quedó tendido en el piso y todo Corinthians reclamó la segunda amarilla para el '9', que el árbitro Ostojich decidió no sacar.

Kaio César, por la cornisa

En una situación parecida a la de Carrillo unos minutos antes, el delantero del Timão pudo haber visto la tarjeta roja. Ya amonestado, el extremo de Corinthians llegó tarde y barrió con todo a Ezequiel Piovi, generando que los jugadores del local le pidan la segunda amarilla. Una vez más, Ostojich decidió no amonestarlo.

Formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan, André Carrillo; Kaio César, Rodrigo Garro, Breno Bidon; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

TV: Fox Sports y Disney+

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)-

Estadio: Jorge Luis Hirschi - UNO.

La previa

El Pincha llega a esta instancia tras sellar de manera contundente su clasificación frente a Universidad Católica. Después del 1-1 en La Plata, el equipo dirigido por Alexander Medina mostró su mejor versión en Santiago de Chile y goleó 3-0, con un doblete de Guido Carrillo y otro tanto de Joaquín Correa. A pesar de eso, su presente en el Torneo Clausura no es bueno: viene de caer 1-0 frente a Vélez y está afuera de los que clasifican a octavos. No obstante, el hincha pincharrata sabe que la Copa Libertadores tiene un significado especial para el club, que buscará otro paso importante.

Medina busca meterse nuevamente en una semifinales de Libertadores

Del otro lado estará un Corinthians que también tuvo que trabajar para conseguir su clasificación. El conjunto paulista dejó en el camino a Rosario Central luego de igualar 0-0 en Argentina y ganar 1-0 de local en el Neo Química Arena, con gol de Breno Bidon. El equipo conducido por Fernando Diniz atraviesa, sin embargo, un momento complicado en el campeonato brasileño con cuatro derrotas consecutivas. Además, llegará a La Plata con algunas bajas importantes como Yuri Alberto y Raniele.