El próximo 6 de octubre, Lionel Messi jugará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Será en el estadio Monumental, frente a Benín, en una noche que promete quedar grabada para siempre en la historia del fútbol argentino. La expectativa es enorme y miles de fanáticos de todo el país ya comenzaron a sacar cuentas para intentar ser parte de un momento único.

Para los hinchas neuquinos, el desafío no es solamente conseguir una entrada. También deben afrontar los costos de traslado, alojamiento y gastos extras para viajar hasta Buenos Aires y vivir en primera persona la despedida del capitán campeón del mundo.

La opción más económica es viajar en micro. Los pasajes ida y vuelta desde la Terminal de Neuquén tienen valores que oscilan entre los 120.000 y los 190.000 pesos por persona. Si a eso se le suma una entrada popular de 90.000 pesos y una noche de alojamiento económico de 84.000 pesos, el viaje más accesible ronda los 294.000 pesos.

Sin embargo, la cifra puede crecer rápidamente. Un hincha que opte por una platea alta de 180.000 pesos y un hotel promedio de 136.600 pesos deberá desembolsar cerca de 500.000 pesos entre transporte, hospedaje y ticket para ingresar al Monumental.

Para quienes buscan comodidad y menos horas de viaje, el avión aparece como la alternativa más rápida. Los vuelos ida y vuelta entre Neuquén y Buenos Aires se ubican entre los 180.000 y los 360.000 pesos, aunque algunas cotizaciones para la fecha del encuentro ya superan los 200.000 pesos. Sumando una entrada popular y una noche de hotel promedio, la experiencia puede costar entre 406.000 y 586.000 pesos por persona.

El escenario cambia todavía más para quienes decidan viajar en auto particular. Solo el trayecto desde Neuquén hasta la Ciudad de Buenos Aires demanda entre 255.000 y 280.000 pesos por tramo entre combustible y peajes. Es decir, el viaje ida y vuelta puede superar cómodamente los 500.000 pesos sin contar alojamiento ni entradas. En ese caso, asistir a la despedida de Messi podría acercarse o incluso superar los 700.000 pesos.

Los valores de las entradas también presentan una amplia variedad. La popular cuesta 90.000 pesos, mientras que las plateas más exclusivas llegan hasta los 480.000 pesos. Así, un fanático que viaje en avión, se hospede en un hotel cercano al estadio y compre una de las mejores ubicaciones podría terminar gastando más de un millón de pesos para presenciar el último baile de la Pulga con la Albiceleste.

A pesar de los costos, para muchos la ecuación es simple. No se trata de un partido más. Es la despedida del jugador más importante de la historia del fútbol argentino, el capitán que levantó la Copa del Mundo y que marcó a varias generaciones. Y para miles de hinchas, la posibilidad de decir "yo estuve ahí" no tiene precio.