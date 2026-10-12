La novena fecha del Torneo PreFederal de básquet 2026 que se jugó integramente el domingo, sorpresivamente dejó cuatro victorias de los equipos visitante. Deportivo Roca le ganó con claridad a Petrolero Argentino de Plaza Huincul ya que en La Cueva lo derrotó 75 a 62. En La Caldera de José Rosa y Perito Moreno en el macrocentro de Neuquén capital, en un final dramático y agónico Pérfora el otro equipo de Plaza Huincul se impuso a Independiente por 77 a 75 en un final cerrado.

En otras de las incongruencias, que tiene el armado de la programación de las jornadas, volvieron a disputarse dos partidos en la misma ciudad, en este caso Plottier, Pacífico que ganó sus dos compromisos del fin de semana, derrotó a Club Plottier, en El Histórico, por 90 a 86 y Atlético Regina logró una de las victorias sorpresivas, ya que se llevó triunfazo de El Templo sobre Centro Español por 66 a 59.

Independiente y Pérfora jugaron un partido muy parejo. El Verde empezó a toda orquesta (27 a 10), pero el Rojo lo emparejó (37 a 43 y 59 a 60) para llegar con una buena ventaja en el cierre, 74 a 67. Sin embargo, la visita se encendió en el final y lo ganó con un doble de Lucas Mohnen a 5 segundos del cierre por 77 a 75.

Carlos Paredes alcanzó una valoración de 30 (19 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias), pero no fue suficiente y Enzo Nieva también anotó 19 en el Rojo. En el vencedor sobresalieron Mohnen (23), Nahuel Vicentín (13 y 10 rebotes) y Julián Ruiz (12 y 10 asistencias).

Deportivo Roca tuvo un domingo impecable, porque ganó todos los cuartos: 21-17, 18-16, 14-12 y 22-17. Así, con la solidez como estandarte, logró su séptima victoria en 9 fechas, esta vez por 75 a 62.

Martín Fagotti fue el goleador del Depo con 17 y otra vez hubo doble-doble de Matías Alluchón, con 16 y 10 rebotes. También sobresalieron Lucas Villanueva (11) y Benjamín López, con 10 rebotes. Marco Roumec anotó 19 en el local. Los dirigidos por el saltense Sebastián García terminaron con un alto 58% (21-36) en lanzamientos de dos y esa fue una de las claves del éxito.

Pacífico completó un fin de semana perfecto para meterse en el cuarteto de punta del torneo. Con mucho goleo, se sacó de encima a Club Plottier. Los parciales: 22-17, 43-39 y 59-63. En el último se prendieron en el palo por palo, salieron 27-27 y el Decano se llevó la mejor parte, a partir de un alto porcentaje en triples (53% con 10-19) para ganar el juego 90 a 86.

Augusto Duarte anotó 26 puntos y alcanzó una valoración de 31, y estuvo muy bien acompañado por Exequiel Sánchez (20) y Franco Chiabotto (15). En el local estuvo el goleador del juego, Benjamín Loncón (27), seguido de Joaquín Morandini (17) y Leandro Tapia (13).

Atlético Regina se impuso a Centro Español que tuvo un fin de semana para el olvido, y cayó en El Templo, fue victoria Alba por 66 a 59 con parciales de 24-17, 37-31 y 52-47.

La clave pasó por los tres jugadores que terminaron en doble-doble, Elías Iñiguez (22 y 10 rebotes), Marcos Revello (13 y 10) y Martín Chervo (11 y 11). En el local se destacaron Emilio Santana y Quimey Acosta, con 18 y 15 puntos, respectivamente.

Las posiciones quedaron de esta manera, todos los equipos con nueve partidos, Pérfora y Deportivo Roca, 16 puntos (7 ganados y 2 perdidos), Pacífico y Centro Español, 14 (5-4), Atlético Regina, 13 (4-5); Independiente y Petrolero, 12 (3-6); Club Plottier, 11 (2-7)