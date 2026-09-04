Premier League lidera mercado de pases con 4.100 millones de euros

La Premier League britanica volvió a demostrar su enorme poderío económico y cerró el mercado de pases con un gasto de aproximadamente 4.100 millones de euros. La cifra supera a la inversión conjunta de las otras cuatro grandes ligas europeas, la Serie A italiana destinó 1.160 millones de euros, la Bundesliga alemana 781.800.000 de la moneda continental europea, La Liga española que invirtió 755.200.000 de euros y la Ligue 1 de Francia que registró transacciones por 605.100.000 de euros.







El fichaje más caro del mercado también tuvo sello inglés. El argentino ex River Plate, Defensa y Justicia, Benfica de Portugal y campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, Enzo Fernández pasó del Chelsea al Manchester City por 146 millones de euros, en una operación récord para el fútbol británico. El volante oriundo de San Martín en el cono urbano bonaerense, fue, además, uno de los cuatro futbolistas por los que se pagaron más de 100 millones de la moneda europea durante esta ventana.

La diferencia no termina en la máxima categoría. La Championship, segunda división inglesa, también alcanzó los casi 450 millones de euros en gastos, ubicándose por encima de varias ligas de primera división a nivel mundial. Entre los principales factores detrás de este fenómeno aparecen los enormes ingresos audiovisuales de Inglaterra y la capacidad financiera de sus clubes, que les permite competir por los futbolistas más cotizados del mercado.