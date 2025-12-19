En el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo de Neuquén Capital se realizó la entrega de los Premios Pehuén 2025, la fiesta del deporte neuquino, destinado a los mejores deportistas de la provincia.

La ganadora del Pehuén de Oro 2025 fue Gisella Bonomi, en beach handball. La capitana de las Kamikazes. Selección Argentina de beach que obtuvo el Mundial en China.

Revelación. La nominación que cierra la noche previa al Oro. El ganador es Augusto Agüero, tenista. Campeón del primer abierto del 2025 en la categoría infantil. Semifinalista del primer regional del año, campeón en Bahía Blanca. Finalista en Mendoza.

Se va la última de las 28 disciplinas propuestas para la premiación. Vóley. el ganador es Fausto Inostroza. Primero en el circuito nacional de Pinamar y Chapadmalal en la modalidad del beach, quinto en Chile. Cuarto puesto U23 en Paraguay.

Últimas dos antes de conocer el Oro. Tiro con arco, ganador: Esteban Silva. Gandor de varios primeros puestos nacionales. Tercero en el Sudamericano de Medellín con la Selección Argentina. Bronce en los Panamericanos de la Jiuventud, en la ciudad de Asunción.

Mención Especial a Paula Drazul por su trayectoria en Vuelo a Vela.

Llega el tenis, también con nombres importantes y destacados para el deporte neuquino. Ganadora, Isabel Arabarco, integrante del circuito Junior. Sumó puntos para el ránking de la WTA.

Taekwondo. Ganador del Pehuén José Luis Acuña. Cuarto en el G2 de Canadá. Cuarto en Estados Unidos. Oro en Brasil. Participación en la ronda de los 20 mejores del mundo en el torneo disputado en China. Integrante de la Selección Argentina.

Squash. Pehuén de Plata para Valentino de Rosa. Subcampeon M15 en el torneo nacional. Campeón en tercera categoríoa, patagónico de Bariloche. Campeón en segunda en torneo disputado en Neuquén.

Una disciplina con muchos seguidores por bardas y montañas de la Patagonia. El running. Verónica Galván, oriunda de Cavihaue, ausente en la noche. Campeona argentina en media maratón.

Rugby. Tomás Amusategui. Primer puesto en el Patagónico y Norpatagónico junto al Neuquén RC. Seven de la República con el seleccionado nacional de rugby.

Tramo final de la velada. Pelota a paleta. Ganador Gastón Mutti. Primer lugar y mejor jugador en el Patagónico disputado en El Chocón y en Viedma, segundo en el regional de Monte Hermoso.

Mención especial a Camila Duschek por su trayectoria en lucha MMA.

Patín. El ganador es Franco Carrasco, del patín carrera. Con la Selección Argentina participó en el Mundial de China, el Panamericano de Colombia. Ganador de la Liga Nacional de Clubes.

Momento del pádel. Diara Valenzuela. Campeona en el panamericano llevada a cabo en Chile. Oriunda de Picún Leufú. Tuvo experiencia competitiva en Europa y Dubai.

Natación y otro momento trascendente de la noche. El último ganador del Pehuén de Oro, Iñaki Basiloff está ternado y se impone en la misma. Su 2025 fue igual de importante al pasado. En el ParaMundial fue campeón mundial en los 200 combinados, bronce en los 400 libres. Ganador del Oro paradeportista argentino. Ausente en la velada porque se encuentra viajando.

Mención Especial a Laura Poljak por su trayectoria en Paracaidismo.

Se acelera la noche. Llega el motociclismo. El ganador es Agustín Carrasco. Campeón MX Sur de la República. 31° en el Mundial de Motocross. Campeón patagónico 2025.

Se quedan las artes marciales sobre el escenario. Turno para el karate. El ganador es Juan Paz Dovis. Segundo en torneo llevado a cabo en Córdoba. Quinto en el panamericano de Colombia. Categoría Sub16.

Con la conducción de Lindolfo Inostroza, llega el judo. El Pehuén 2025 es para Tomás Di Pascuale. Campeón Copa Panamericana Argentina Junior. 7° en el Open Panamericano en Brasil. También viajó al Open en Lima, Perú.

Llega el turno del hóckey. Premio Pehuén para Alexia Adem, integrante de la Selección Argentina Sub19 en un test mach ante Uruguay. Campeona con Neuquén en categoría Sub19.

Handball, uno de los platos fuertes de la noche en el Centro de Convenciones Domuyo. La ganadora es Gisella Bonomi. Jugadora de la Selección Argentina de beach handball: las Kamikazes, campeona de los Juegos Mundiales en China, capitana albiceleste y goleadora del certamen.

Momento para el fútbol. Estatuilla en manos de Marianela González. Jugadora del destacado equipo de Pacífico, campeón de la Copa Neuquén y gran participación en el Federal Patagónico.

Deportes ecuestres: Maxi Fernández.

Deportes urbanos: Manuel Turone. BMX, comparte ciclo con "Maligno" Torres.

Hubo reconocimientos especiales a Laura Paljak, paracadismo. Camila Duschek, lucha MMA y Paula Drazul en Vuelo a Vela.

Tiempo del ciclismo en la noche del Domuyo. Ganador Matías Contreras. Ganador de la 16ª Vuelta de Tupungato. Integrante del equipo de Argentina.

Llega el momento para el canotaje. La ganadora es Paola Saavedra. Bronce en el Mundial Máster, especialidad maratón.

Avanza la velada. Turno para el Boxeo. Axel Isla. Campeón Fecosur (Federación Continental Sur) en la categoría Súper Ligero. Velada que se cumplió en Cutral Co. "Apuesto siempre a pelear contra grandes campeones. Aspiro a lo máximo", dijo Isla ante los micrófonos de Grito Sagrado.

La noche del deporte neuquino sigue con básquet. Los ternados ausentes, son representados por familiares. Todos los deportistas aún están en competencia. La ganadora es Natassja Kolf. Jugadora de Obras Sanitarias por los próximos dos años.

Turno para el Badminton. Ruth Vicente, deporte adaptado. Medallista en torneos internacionales. Convocada a la Selección Argentina 2026.

Sigue la noche con el automovilismo. El ganador es Nicolás González. Bicampeón argentino de Rally en la categoría RC3. A bordo de un Gol Trend.

La primera estatuilla será entregada al atletismo. La ganadora es Giuliana Baigorria. Zapalina, lanzadora de martillo. Su resultado más destacado del año fue el 6° lugar en los Panamericanos Junior que se desarrollaron en Paraguay,

Mateo Rey, el ganador de Neuquén Late, cantó antes del inicio de la ceremonia de los Pehuén 2025.

La fiesta es trasmitida en vivo desde las 20 por Prima Multimedios, con el equipo del programa Grito Sagrado que se emite de lunes a viernes por AM550, y 24/7 Canal de Noticias (en youtube).

El equipo periodístico de Prima Multimedios listo para la gran transmisión de los Premios Pehuén 2025.

La fiesta, organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y el Instituto IFES, sumando el Círculo de Periodistas Deportivos, confirmó los ternados en las diferentes disciplinas: Serán 28 ternas más la revelación. Entre los ganadores de cada disciplina se conocerá el Pehuén de Oro, premio para el deportista del año, que cerrará la velada.

La entrega de los premios Pehuén tuvo su origen en 1991 y, con algunas interrupciones, desde entonces se desarrolla anualmente para premiar a los mejores deportistas de cada temporada.

El encuentro tuvo como ideólogos a los ya fallecidos Osvaldo Arabarco, en ese entonces secretario del Círculo de Periodistas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y su presidente en ese momento, Ángel Amor Cinquegrani, más conocido como “Tito Herrera”.

Tras varios años de ausencias, en el 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la entonces subsecretaría de Deportes y Juventud, la Confederación de Deportes e IFES Grupo Educativo, para realizar cada año la entrega de los premios.