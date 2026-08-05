El mundo del automovilismo ve con preocupación el bajo parque automotor de muchas divisionales, por razones presupuestarias. El TC Mouras y el Pista Mouras reunieron 24 pilotos entre ambas divisionales, mientras que las Pick Up juntaron 32, en las dos últimas carreras.

Dos líderes de campeonatos se bajaron por razones de presupuesto: Tomás Vitar en la Clase 2 del Turismo Nacional y Facundo Ardusso en el Turismo Carretera 2000. El Turismo Carretera parece ser una isla, nunca estuvo por debajo de los 52 inscriptos, mientras que el TC Pista solo juntó 16 la última fecha.

Gastón Mazzacane, vicepresidente de la ACTC, se refirió a dicha problemática "es preocupante desde el inicio de temporada. Ya llegamos a agosto y estamos con una merma de autos, con estabilidad en alguna competencia. Esperemos que podamos llegar a incrementar de ahora en adelante, es difícil, pero iniciamos este 2026 muy distinto a lo que quizás se preveía cuando terminamos el 2025".

Asimismo, confirmó que no está en los planes de la Asociación de Corredores de Turismo de Carretera unificar divisionales. "Por ahora no vamos a unificar. Seguramente se van a charlar todas las alternativas, pero trataremos de mejorar en lo que se pueda este 2026 y de sobrellevar el año. No va a faltar mucho para analizar cómo vamos a arreglar el 2027", expresó el dirigente.