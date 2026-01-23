Inicia la temporada 2026 de TC Mouras y TC Pista Mouras en La Plata

El automovilismo argentino se pone en marcha. Este fin de semana, el TC Mouras y el TC Pista Mouras inauguran oficialmente la temporada 2026 en el autódromo de La Plata. Será el primer paso del año para los pilotos que buscan ascender en la escalera de la ACTC con el sueño de llegar al Turismo Carretera.

La actividad en el Autódromo Roberto José Mouras marca el inicio de un nuevo campeonato que tendrá la totalidad de las fechas en el trazado platense. Para esta primera cita habrá un total de 13 inscriptos para la divisional mayor y otros 11 para la menor. El calendario está pactado a 13 fechas con las 10 primeras componiendo la Etapa Regular y las últimas 3, las Copa Coronación de Oro y Plata.

La acción en pista comenzó este viernes con entrenamientos para ambas categorías, permitiendo a los equipos trabajar en la puesta a punto de los autos. El sábado habrá una tanda más de entrenamientos y la clasificación para ambas categorías. Mientras que el domingo será el turno de las series y las finales.

Cronograma de actividades

TC Pista Mouras

Clasificación: sábado 16.30hs

Serie única: domingo 10.10hs

Final: domingo 12.10hs

TC Mouras

Clasificación: sábado 16.05hs

Serie única: domingo 10.35hs

Final: domingo 12.50h

Tal como sucedió los 2 últimos años, la ACTC diagramó un torneo donde el Roberto Mouras será el epicentro absoluto. La última vez que estas categorías salieron del circuito platense fue el 5 de febrero de 2023, cuando corrieron en Toay, La Pampa. El calendario de ambas categorías está pactado a 13 fechas con las 10 primeras componiendo la Etapa Regular y las últimas 3, las Copa Coronación de Oro y Plata.

El campeón de TC Mouras se gana el derecho de correr en el Turismo Carretera, aunque para ello debe hacer un año de TC Pista y terminar dentro del top6 del campeonato. En tanto que el campeón de TC Pista Mouras obtiene el pase al TC Pista, con un paso previo por el TCM y finalizando dentro del top6.