El estadio Monumental aumentó su capacidad, tuvo reformas que lo hicieron uno de los más modernos de Sudamérica y no solamente es un orgullo para los hinchas de River Plate, sino que además es el deseo de muchos artistas musicales. Tocar en Núñez es prestigio puro, tanto para músicos nacionales como también para muchos internacionales.

Quienes tienen una relación especial con Argentina y el Monumental son los músicos de AC/DC, la legendaria banda australiana que ya pasó en 2009 y ahora repite en 2026. La agrupación que lidera Angus Young tocó el pasado 23 y 27 de marzo, pero todavía tiene una función más por dar, que será este martes 31.

Según el sitio Bolavip "el estado del campo de juego del Estadio Monumental no quedó en buenas condiciones luego de los dos primeros shows de AC/DC. Las lluvias y la humedad fueron perjudiciales para el terreno que actualmente se encuentra prácticamente todo amarillo".

Si bien era de esperar que luego de varios días tapados por un cobertor especial el terreno no iba a estar en su mejor versión, la situación actual tampoco se veía venir que iba a ser la actual. La intención es comenzar con los trabajos de desmonte del escenario y el cobertor este miércoles y esperar que el clima ayude para que el terreno esté lo más presentable posible el próximo domingo cuando los que orienta Eduardo "Chacho" Coudet reciban a Belgrano de Córdoba por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Un detalle a tener en cuenta es que River tiene firmada una cláusula con la productora encargada de organizar los recitales en el Estadio Monumental en la que se contempla que el cobertor utilizado para preservar el césped sea de una calidad determinada. Por tal motivo, una vez que terminen los recitales, en Núñez analizarán qué medidas tomar en caso de que el campo de juego quede en malas condiciones.