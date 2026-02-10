El Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, impulsado de forma conjunta entre el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y la empresa Pan American Energy (PAE), abrió sus inscripciones para la cohorte 2026. La iniciativa propone fortalecer y potenciar la función deportiva y social de las instituciones, para ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas.

El acto de presentación se realizó en Ciudad Deportiva, contó con la participación de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Nicolás Fernández Arroyo; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo y Angélica Giacchetta, también por la empresa PAE.

Las inscripciones se realizan desde el martes 10 de febrero, hasta el miércoles 25

En la oportunidad, Codermatz destacó que “ya es el tercer año del Programa de Fortalecimiento de Clubes que venimos trabajando junto a PAE, estamos muy contentos de poder lanzar esta nueva convocatoria de una propuesta que fortalece tanto a dirigentes como a entrenadores de los diferentes clubes que tenemos en la provincia”.

Indicó además que “la idea es llegar a las 7 regiones de la provincia, ya en las dos ediciones anteriores pudimos acercar este programa de formación a 45 clubes en 18 localidades”.

Por su parte, Fernández Arroyo resaltó que “los clubes neuquinos son espacios fundamentales de encuentro, inclusión y desarrollo comunitario. Con esta nueva convocatoria del programa queremos seguir impulsando su fortalecimiento institucional y acompañar su crecimiento como instituciones de contención social”.