Todo listo para la quinta edición del Duatlón de Plottier

Desde las 10 de la mañana del domingo 28, se disputará en el Camping Nepen Hue, la quinta edición del Duatlón Ciudad de Plottier, evento que será a total beneficio de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad.

La competencia tendrá diferentes categorías, y se desarrollará en modalidad de 5 kilómetros de trote, 28k de MTB, y cerrará con 5 kilómetros más de corrida. Se espera más de 330 atletas de diferentes partes de la región.

"Nos propusimos recuperar el duatlón y ahora estamos con la quinta edición, desde la tercera que se hizo decidimos que sea con un fin solidario” dijo el Secretario de Deportes de Plottier Gustavo Stelzer, agregando además que "El circuito es rodable y accesible, con trabas en el sendero de los ríos, sumando zona de chacras y asfalto. Buscamos darle valor a las costas y lo que tenemos acá en Plottier” expresó en diálogo con Grito Sagrado.

Además de la parte competitiva, también estará la etapa para chicos, con distancias menores. Para las principales, habrá premiación para individuales, postas, y mixtos. Se entregarán más de 6 millones de pesos en premios y habrá distintas categorías que se repartirá entre los atletas de todos los niveles que participen.