Con una importante llegada de visitantes, un clima ideal y la energía característica de la aldea de montaña, Villa Pehuenia - Moquehue vivió un anticipo perfecto de la pretemporada de verano. El destino fue escenario del primer Duatlón Desafío Tierras Milenarias, una competencia creada y organizada íntegramente por corredores locales. Entre lagos, montañas y bosques de pehuenes, el duatlón convocó a corredores de toda la región, generando una gran expectativa tanto en participantes como en vecinos y turistas que eligieron Villa Pehuenia - Moquehue para despedir el año con actividad al aire libre.

Con más de 50 atletas provenientes de Junín y San Martín de los Andes, Andacollo, Chos Malal, Pigüé (Buenos Aires), Zapala, Cinco Saltos, Rincón de los Sauces, Neuquén capital, Loncopué y una destacada presencia de atletas de la localidad, dieron vida a una competencia que alternó running y mountain bike en casi 40 km con circuitos exigentes, técnicos y rodeados de paisajes inolvidables. “Felicito a los organizadores Rubén Tisnado, Carlos Quiroz y Maile Sosa y a los comercios de la localidad que acompañaron esta iniciativa, una idea de vecinos que impulsa el turismo de deportes. Los circuitos estuvieron hermosos, las vistas al paisaje acompañaron todo el tiempo”, mencionó el Intendente de la localidad Arturo de Gregorio, quien además fue parte de la 1ra edición del Duatlón.

La realización del duatlón reafirmó una tendencia que el destino viene consolidando, apostar al turismo deportivo y a la organización de eventos durante todo el año, entendidos como motores estratégicos del desarrollo turístico local y regional. “Queremos que cada competencia sea una experiencia deportiva, turística y cultural que muestre lo mejor de Villa Pehuenia - Moquehue al mundo”, destacó el Intendente Arturo de Gregorio.

Este nuevo desafío se suma a otras propuestas consolidadas como el Cruce a Nado del lago Aluminé (enero), Seven Hockey Mayores (febrero), Travesía Binacional Lagos Vivos – Travesía Pehuén (marzo), K21 Villa Pehuenia (septiembre), Regata del Pehuén (octubre) y Calvario Race Dos Naciones (noviembre), configurando un calendario anual robusto y variado que posiciona a la aldea de montaña como un polo ideal para corredores, ciclistas, nadadores y amantes de las experiencias en la naturaleza, como también a empresas organizadoras de eventos deportivos.

Una edición fundacional que ya proyecta futuro

Conmovidos por el entusiasmo de los corredores y el acompañamiento de la comunidad, los organizadores del Duatlón destacaron el valor de haber concretado un sueño largamente esperado como el de diseñar una competencia propia, nacida del amor por la montaña, “le pusimos todo, tiempo, energía, nervios e ilusión. Ver a los corredores llegar, abrazarse y disfrutar nos confirmó que valió la pena”, mencionaron. La edición 2026 ya comenzó a planificarse, con mejoras y nuevas propuestas para seguir profesionalizando la competencia y potenciar aún más su alcance.

La Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue agradece a Bomberos Voluntarios, Policía de Neuquén, Centro de Salud y Gendarmería Nacional por la importante colaboración con el desarrollo de la competencia. El acompañamiento municipal a eventos como el Duatlón Tierras Milenarias se enmarca en el Plan de Metas de Gobierno al 2027, y su eje Aldea Viva, que impulsa al turismo deportivo como motor económico, cultural y ambiental.