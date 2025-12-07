Josefina Codermatz, recientemente designada por el gobernador Rolando Figueroa como ministra de Juventud, Deporte y Cultura de Neuquén, pasó por el programa "Ahora o Nunca" que conduce Rubén Boggi y se emite por 24/7 Canal de Noticias, con la frescura de quien encara un desafío inesperado, pero con determinación.

“Estoy muy emocionada y honrada por la decisión del gobernador Rolando Figueroa", dijo al comenzar, tras contabilizar que ya llevaba cinco entrevistas desde las seis de la mañana. La cartera que le toca conducir es nueva y reúne tres áreas con dinámicas e identidades propias, todas en reconfiguración.

De JP Morgan a la gestión pública

Codermatz, licenciada en Administración y Sistemas y contadora, contó que su vida profesional comenzó lejos de Neuquén. Estudió en Buenos Aires y trabajó varios años en JP Morgan, donde ingresó a través de una pasantía: "Tuve que rendir exámenes de lógica, de inglés… entré como pasante y después pude quedar como empleada permanente". Allí atendía a la banca de Nueva York, en inglés y con horarios acordes a Estados Unidos. "Fue desafiante, de muchísimo aprendizaje", recordó.

De regreso en Neuquén —primero por la pandemia y luego por otros proyectos— trabajó en una empresa familiar, en estudios contables y hasta vivió un tiempo en el sur de Italia, donde obtuvo la ciudadanía italiana. A la política llegó casi por casualidad: “No lo había pensado. Surgió de repente una oportunidad y me encantó la idea de generar impacto real en la vida de las personas".

Su primera experiencia en el Estado fue como directora en el mismo gobierno provincial. De ese período resalta la formación que adquirió: "Todo lo previo me recontra sirvió”.

La ministra adelantó que su gestión estará marcada por la descentralización, el apoyo a clubes y artistas, y el compromiso con el bienestar de las juventudes.

Juventud: coordinación, presencia territorial y políticas por región

La nueva ministra subrayó que la juventud es un tema “transversal” que excede a su propio ministerio: "Hay jóvenes emprendedores, productores, artistas, deportistas. Y no es lo mismo un joven del Alto Neuquén que uno de los lagos del Sur".

Anticipó que el eje será trabajar de forma articulada con municipios, delegaciones y otras áreas del Ejecutivo. “La premisa es abordar a las juventudes desde todas las áreas de gobierno", afirmó. Entre los programas que mantendrá destacó las becas Gregorio Álvarez y la necesidad de atender particularidades etarias en un rango amplio que va de los 18 a los 35 años.

Reconoció que problemáticas como adicciones, violencia y delitos requieren un abordaje integral: “Son riesgos reales. Por eso es necesario trabajar coordinadamente con Salud, Familia, Mujeres y Diversidades, y las áreas de violencias”.

La presencia territorial, dijo, será central: “Me encantaría hacer un trabajo fuerte en territorio. Hay que estar en todas las localidades”.

Se pone al frente de una cartera nueva con el desafío de dar respuestas reales a las juventudes, impulsar clubes deportivos y potenciar la cultura local como industria.

Deporte: inclusión, infraestructura y proyección

El área deportiva, que tendrá a Marita Villone como secretaria, se apoya en dos grandes líneas: deporte federado y deporte comunitario. Codermatz destacó el valor social del segundo: “El deporte es una herramienta de inclusión. Hay que acompañar a clubes y escuelitas con infraestructura, viajes y todo lo que implica sostener una disciplina”.

Recordó que el gobierno recientemente financió a numerosas instituciones: “Se destinaron cerca de 6 millones de pesos a clubes. Ahora hay que capitalizar esa inversión”.

Respecto a la competencia, fue clara: “La idea es llevar a Neuquén a lo más alto. Apoyar a los deportistas y a las instituciones”.

Cultura: industria, desarrollo y nuevos espacios

Codermatz evitó que la cultura quedara en último plano y remarcó su valor económico: “La cultura es una industria que genera empleo genuino". Contó que, desde su paso por Iadep, las líneas de crédito para industrias culturales fueron de las que mejor devolución tuvieron.

El desafío, dijo, será acompañar tanto a artistas jóvenes como a quienes sostienen la actividad cultural en toda la provincia. Bibliotecas, productores, la Orquesta Sinfónica, el sector teatral y las artes en general estarán dentro de las prioridades.

Consultada por proyectos largamente mencionados —como un estadio único o una sala teatral nueva— respondió sin evasivas: “Todos me preguntan por el estadio. Me comprometo a impulsarlo; es una necesidad de los neuquinos”.

Una ministra joven para un gabinete heterogéneo

Codermatz valoró que el gobernador haya incorporado a jóvenes a la gestión: “Me parece súper valioso incluirnos en lugares de mando y combinarlo con la experiencia de otros funcionarios. Eso hace un gobierno heterogéneo y fuerte”.

Con entusiasmo y cautela, sabe que las expectativas son altas: “Tengo la vara altísima, pero con trabajo vamos a estar a la altura”.

