Neuquén palpita la cuarta edición del Mari Menuco Run

La cuarta edición de Mari Menuco Run tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en el Barrio Privado La Península, a orillas del Lago Mari Menuco. La prueba se consolida como una propuesta que combina deporte, naturaleza y recreación, convocando a corredores de distintos niveles y a familias que buscan compartir una experiencia al aire libre.

La carrera ofrece tres distancias principales de 8, 15 y 25 kilómetros, diseñadas para quienes buscan desafiar sus propios límites o iniciarse en el mundo del running. Además, se suma la categoría Kids, destinada a los más chicos, que podrán participar de manera segura y adaptada a su edad.

Como novedad, este año también habrá una Caminata Solidaria, pensada para quienes prefieren disfrutar de un recorrido más relajado, con el objetivo de sumar su participación en un entorno natural único. Esta alternativa busca integrar a toda la comunidad, ampliando las posibilidades del evento.

Los precios de inscripción fueron confirmados por la organización. La Caminata Solidaria y la categoría Kids tendrán un costo de 12.500 pesos, para los adultos, las distancias de 8, 15 y 25 km tendrán un valor de 45.000, 48.500 y 52.000 pesos, respectivamente.

La organización destacó que se trata de una oportunidad abierta tanto a aficionados como a corredores profesionales, ya que cada circuito fue planificado para que todos encuentren un desafío acorde a su nivel de preparación. La propuesta incluye un marco natural privilegiado, con el Lago Mari Menuco como escenario principal.

Los recorridos oficiales de cada distancia serán presentados en los próximos días, con el detalle técnico correspondiente para orientar a los participantes. Los circuitos atravesarán senderos y zonas especialmente preparadas para garantizar seguridad y accesibilidad.

Uno de los atractivos de esta edición es la propuesta final de After Run, un espacio con música en vivo, comida y bandas locales que buscará transformar la competencia en una auténtica fiesta. La premisa de los organizadores es que Mari Menuco Run sea mucho más que una carrera, integrando deporte y entretenimiento. Para participar, los inscriptos deberán completar la ficha médica y firmar la declaración jurada. En el caso de los menores, se requiere una autorización especial, además de la documentación habitual que asegura el resguardo de los participantes.

La organización recordó que el cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la seguridad en la competencia, ya que permite contar con información médica actualizada y con la autorización necesaria en los casos de menores de edad. Subrayó que la presencia de marcas vinculadas al deporte, la salud y la producción regional refuerza el espíritu del evento, que apunta a integrar la vida saludable con la promoción de la región como destino deportivo y turístico.

En esta edición, hicieron hincapié en la importancia del entorno natural de Mari Menuco, que constituye un atractivo para corredores de distintas provincias. El lago y su paisaje se convierten en un marco inmejorable para el desarrollo de actividades al aire libre.

Los interesados en obtener más información, inscribirse o realizar consultas pueden comunicarse al correo marimenucorunmedia@gmail.com o seguir las novedades a través de la cuenta oficial en redes sociales @marimenucorun.

Con la expectativa de superar la convocatoria de años anteriores, Mari Menuco Run se prepara para consolidarse como una de las competencias de running más destacadas de la Patagonia, combinando deporte, turismo y entretenimiento en un mismo acontecimiento.