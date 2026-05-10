Desde las 15hs, Rosario Central recibe a Independiente por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. En un Gigante de Arroyito colmado y sin prensa partidaria del Rojo, ambos elencos buscarán meterse entre los 8 mejores de la competencia.

La semana se encendió el jueves, el presidente del club de Avellaneda se atajó contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez por posibles fallos en contra. La respuesta llegó rápidamente por parte del club de Rosario, quien rechazó las acreditaciones a periodistas partidarios del rojo argumentando que no podían garantizar su seguridad.

Di maría será titular ante Independiente

En lo futbolístico, Central llega con un buen andar en la temporada; líder y casi clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores, y cuarto en el Grupo B con 28 puntos. Jorge Almirón contará con todo el plantel, siendo Di María su carta principal en el ataque.

Por su parte el rojo, que solo tiene la competencia local en juego, obtuvo su boleto a octavos por quedar quinto en el Grupo A con 24 unidades. La gran duda de Quinteros pasa por Malcorra o Montiel entre los 11 iniciales.

Malcorra vuelve al Gigante de Arroyito para enfrentar a su ex equipo

En 180 partidos disputados, Independiente tiene la delantera en el historial con 71 triunfos, Central ganó en 57 ocasiones, mientras que empataron 52 veces.

Probables Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel o Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Hora: 15.00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Gigante de Arroyito