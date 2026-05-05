Se abre la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América. Por el Grupo H, Rosario Central recibe a Libertad de Paraguay desde las 19hs en el Gigante de Arroyito.

El Canalla lidera la zona con 7 puntos, misma cantidad que Independiente del Valle, por lo que un triunfo lo dejaría a un paso de los octavos de final, e incluso ya clasificado si el equipo ecuatoriano le gana al Universidad de Venezuela (3 puntos).

Para este juego, el equipo que dirige Jorge Almirón llega tras igualar 1-1 en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura contra Tigre, resultado que lo dejó 4to en el Grupo B, juego donde puso un equipo alternativo, y que se espera que para el cotejo de esta noche se vean los habituales titulares.

Por su parte Libertad, necesita sumar si o si los tres puntos si aspira a una clasificación, ya sea a octavos, o a Copa sudamericana. En el torneo paraguayo esta quinto con 19 puntos y Juan Samudio dispondría lo mejor que tiene para este cotejo. en la presente competencia, aún no suma unidades.

Di María, la carta de gol y juego del equipo de Almirón

EL historial entre ambos registra pocos partidos, Central ganó en dos oportunidades, la última en la presente edición en Asunción, mientras que el elenco paraguayo festejó en una oportunidad.

Probables Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.

Libertad: Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Iván Franco; Federico Carrizo, Alexis Fretes y Lorenzo Melgarejo. DT: Juan Samudio.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Estadio: Gigante de Arroyito