Con la clasificación en riesgo, Independiente afronta un duelo clave ante San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro recibirá desde las 18.45 a Club Atlético Independiente en el Pedro Bidegain, en un duelo clave por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura de la Liga Profesional: el Rojo buscará asegurar su clasificación, mientras que el Ciclón intentará mejorar su posición en la tabla.

Ambos están en zona de clasificación, pero en puestos de alerta pensando que un resultado negativo, y otros que se den, podría dejarlos fuera de los 8. San Lorenzo es quien llega mejor posicionado: sexto con 22 unidades, y sabiendo que con el empate se mete en 8vos, ya que le saca 3 a Defensa y Justicia.

El equipo de Gustavo Álvarez viene de un durísimo empate de local ante el Santos de Neymar, y no podrá contar con Romaña, Ritis y Cuello por acumulación de amarillas. Además, Gill está descartado por lesión y su lugar en el arco lo ocupara José Devecchi.

Ambos se pueden beneficiar con el empate y lograr la clasificación.

En frente estará el Independiente de Gustavo Quinteros, ubicado actualmente en el puesto 7 con 21 puntos, y al igual que el Ciclón, un triunfo lo mete entre los 8, o el empate puede asegurarle el lugar si Defensa y Justicia no suma de a tres y por goleada.

Para el cotejo, Facundo Zabala no estará por cinco amarillas, mientras que Ignacio Malcorra está en duda por una molestia en el Tobillo. Pese a que están al límite de amarillas, Marcone y Millán irán desde la partida.

Ávalos, la carta de gol del Rojo

Se enfrentaron en 208 oportunidades, donde Independiente ganó en 79 ocasiones, San Lorenzo lo hizo en 70, y empataron 59 veces.

Probables formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido

Hora: 18.45

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Pedro Bidegain