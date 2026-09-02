Nicolás Jara Lozano se despide de la Copa Chubut en singles

El exprimentado tenista neuquino Nicolás Jara Lozano cayó por 6-3 y 6-2 ante el uruguayo Felipe Aguilar Cardozo (1.185 del ranking ATP) y se despidió de la Copa Chubut Deportes M15 torneo homologado por la ATP en single, al caer en la primera ronda del certamen que se disputa en las canchas del Trelew Tennis Club de dicha localidad del valle del Chubut.

De todas maneras, cerró una semana positiva luego de superar la prequaly y meterse en el cuadro principal. "El Colo" a los 39 años, había tenido un gran recorrido previo en el torneo, derrotó a sus cuatro rivales en la prequaly sin perder ningún set y consiguió el acceso al cuadro principal.

En la primera ronda, se encontró con un rival de jerarquía, que se impuso en dos sets y le impidió al neuquino volver a sumar puntos para figurar nuevamente en el ranking mundial.

Este miércoles comenzará su camino en dobles, donde formará pareja con el local Estanislao Lassaga. En primera ronda, ambos se enfrentarán al propio Aguilar Cardozo y Mateo Del Pino.

Así, Jara Lozano tendrá una nueva oportunidad de avanzar en el M15 de Trelew y buscará prolongar su participación en el certamen, esta vez en la modalidad de dobles.