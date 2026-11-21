Boca Juniors ultima los detalles para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. Desde las 19.30, el equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

De cara a la definición, el entrenador tendría prácticamente definido el equipo titular. La principal novedad sería la presencia de Tomás Aranda en el frente de ataque, acompañando a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

El juvenil habría sacado ventaja en la consideración del cuerpo técnico por sobre Alan Velasco, aunque la decisión definitiva se mantuvo como uno de los interrogantes de la previa.

Aranda iría desde el inicio en la gran final ante el Mineiro

En defensa también se destaca el regreso de Lautaro Blanco, quien dejó atrás una fatiga muscular y volvería a ocupar el lateral izquierdo en lugar de Malcom Braida. Por su parte, Milton Delgado, que arrastraba una molestia en la rodilla, estaría en condiciones de jugar.

El once que prepara Arruabarrena sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Un objetivo que puede marcar una época

Boca buscará terminar con una sequía internacional de 18 años. Su último título continental fue la Recopa Sudamericana de 2008, frente a Arsenal.

Del otro lado estará Atlético Mineiro, conducido por Eduardo Domínguez, que también llega con la ilusión de quedarse con el trofeo.

La final comenzará a las 19.30, contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y será televisada por DSports, con transmisión vía streaming de Disney+ Premium.