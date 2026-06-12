El prokart cierra el primer semestre en el autódromo de Centenario

El Autódromo Parque Provincia de Neuquén de Centenario será escenario entre sábado y domingo de la última presentación del prokart, previo al receso de invierno.

La categoría más convocante de la Patagonia no para de crecer. No sólo en cantidad y calidad de pilotos, sino en infraestructura y organización, desde la primera fecha a esta parte, no ha detenido su desarrollo.

Este fin de semana, sumado a la gran cantidad de pilotos realizando pruebas en búsqueda de la mejor puesta a punto a lo largo de los últimos días auguran un fin de semana de gran actividad.

Para destacar, este viernes viernes luego de las pruebas semioficiales y a partir de las 19, se realizará una conferencia de prensa en donde dirigentes de la categoría brindarán un balance de todo lo realizado hasta ahora en el 2026 y las novedades para lo que quedan del año. La misma, se realizará en el galpón de técnica del circuito.

Flyer de la competencia



Continuando con el cronograma establecido en la primera fecha, el programa de competencia está previsto con entrenamientos semioficiales este día viernes 12, clasificación y series el sábado 13 y prefinales y finales el domingo 14.

Como es habitual, estarán presentes las divisionales Promocional, Junior 150, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, Junior 125, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

En la cuarta fecha, disputada en General Roca, los vencedores fueron Santiago Jara (Super Sudam Senior), Esteban Pach (Super Sudam Máster), Ayrton Sayus (Promocional), Fernando Nardi (Pista 150), Juan Blanco (Pista 150 Graduados), Ciro Suarez (Light 150), Maximiliano Amores (Light 150 Graduados), Lautaro Reyes (Junior 150), Tomás Bruno (Junior 125), Tomas Marucci (Escuela), y Eric Douglas (Varilleros).



El costo de las entradas es de $12.000 para ambas jornadas. Es decir, que le ticket es válido tanto para el sábado como el domingo.