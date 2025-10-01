El Prokart vuelve a Neuquén tras cinco años

El fin de semana del 4 y 5 de octubre, el Prokart, la categoría espectáculo de la región vuelve a la provincia del Neuquén tras más de 5 años de ausencia, la gran cita será es en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén y promete dos días inolvidables.

El Prokart parece no tener techo en este 2025. Superando los 120 participantes en todas sus presentaciones, la categoría goza de un muy buen pasar, lo que permite avizorar que en esta séptima fecha se volverá a batir record de inscripciones. Para esta fecha, se implementará un circuito semi permanente de 900 metros, ubicado más precisamente en zona de boxes.

En el marco de esta fecha especial, que marca el retorno del karting a la Provincia del Neuquén, se realizará una conferencia de prensa a modo presentación el próximo jueves a las 18, en el Casino Magic de Centenario.

La programación será la que se viene desarrollando desde principio de año: con las clasificaciones y series disputándose el día sábado; y las prefinales y finales el domingo. Las divisionales presentes son Promocional, Junior 125, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, 150 junior, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK. Es de destacar la presencia de pilotos neuquinos campeones argentinos 2025, como Marcos Albert y Vicente Aguilar.

En la última fecha los ganadores fueron: Manuel Scoli (Light 150), Alejandro Biassi (Light 150 graduados), Sami Mendaña (Pista 150), Víctor Villalba (Pista 150 graduados), Gonzalo Castillo (Sudam Máster), Tomás Bruno (125 Junior), Ciro Suarez (150 Junior), Mateo Álvarez (Promocional), Eric Douglas (Varilleros), Santino D`annunzio (Escuela) y Luciano Pessino (Sudam Senior).

El costo de la entrada es de $10mil. Abonando ese monto, se puede ingresar los dos días.