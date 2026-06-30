La Copa del Mundo 2026 juega uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final cuando en el Estado Azteca México se enfrente a Ecuador desde las 22hs. El seleccionado anfitrión buscará extender su gran momento ante una "Tri" que llega fortalecida tras una clasificación épica.

México fue uno de los equipos más sólidos de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Javier Aguirre terminó primero del Grupo A con puntaje ideal, luego de vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Además de las tres victorias, marcó seis goles y terminó la primera fase sin recibir tantos, confirmando una de las defensas más firmes del campeonato.

El entrenador mexicano Javier Aguirre dejó en claro el respeto que le genera el rival y aseguró que su equipo deberá ofrecer una actuación casi perfecta para avanzar de ronda. "Tendremos que rozar la perfección. Ecuador es un equipo muy intenso, presiona muy bien y debemos mantener la calma y jugar nuestro partido", expresó el experimentado entrenador, quien además destacó el apoyo del público mexicano como un factor determinante.

Del otro lado estará Ecuador, que tuvo un camino mucho más complicado. La selección de sudamericana debutó con una derrota frente a Costa de Marfil, luego empató con Curazao y llegó obligada a la última fecha, donde protagonizó una gran remontada para derrotar 2-1 a Alemania y conseguir la clasificación como uno de los mejores terceros del Mundial.

El Azteca se vestirá con gran parte de hinchas méxicanos sobre los ecuatorianos

En la previa, Sebastián Beccacece minimizó el desgaste del viaje,Aunque resaltó las complicaciones del mismo llegando varias horas más tarde de lo planificado, y el hecho de que Ecuador llegue como punto. El técnico argentino aseguró que su plantel está preparado para competir en igualdad de condiciones. "No nos preocupa que nos consideren inferiores. Estamos listos para enfrentar este desafío y competir contra un gran rival", sostuvo.

El ganador del duelo avanzará a los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo. México intentará aprovechar su condición de local y el impulso de una fase de grupos perfecta, mientras que Ecuador buscará prolongar el envión anímico conseguido tras eliminar a Alemania y seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.

Probables formaciones:

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Datos del partido:

Hora: 22.00

Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)

Estadio: Estadio Ciudad de México