La dirigencia de Independiente informó que denunciaron tres casos de grooming en las divisiones inferiores de la institución. En el club los detectaron a raíz de la advertencia del padre de un menor a un entrenador y presentaron la denuncia en la Fiscalía N° 2 de Avellaneda el viernes 15 de mayo.

A través de sus redes sociales, el club detalló que "inmediatamente" activaron el protocolo y que las autoridades se reunieron con la familia de ese juvenil para poner "a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor".

"A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades", afirmaron.

La institución convocó a la orgnización Grooming Argentina para coordinar "charlas informativas y preventivas a cargo de personal especializado" y reunieron "toda la información necesaria" para presentar la denuncia penal.

Las redes sociales viralizaron la problemática

Un apoderado del club y un dirigente presentaron la denuncia formal ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda el pasado viernes 15 de mayo. "Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación", informaron.

"El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores", sentenciaron en el comunicado.

El grooming es una forma de violencia sexual contra menores en el entorno digital, a través de la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales, "utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional", advierte la ONG Grooming Argentina. En el país, según la ley 26.904 del Código Penal desde diciembre de 2013, este delito que puede tener una condena de prisión de 6 meses a 4 años.