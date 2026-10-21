El juvenil de Boca, Leonel Flores, le devolvió la provocación a Thiago Mendes después del triunfazo 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, que clasificó al Xeneize a la final de la Copa Sudamericana luego de dar vuelta la serie.

Mediante una historia de Instagram con una imagen creada mediante IA, el jugador de Boca aparece rompiendo el escudo de Vasco da Gama, acompañada por emojis de silencio. Esto, fue en respuesta directa al mediocampista brasileño, que había publicado una imagen similar, pero rompiendo el escudo de Boca después de ganar 1-0 en la Bombonera.

La publicación de Flores, que luego borró.

La historia de Flores se viralizó rápidamente, y fue borrada minutos después. Incluso, el “Vasco” Arruabarrena le dio un “tirón de orejas” al juvenil, resaltando en conferencia de prensa, que “Antes de venir acá me parece que alguien de los nuestros subió algo, lo voy a tratar de hablar un poquito”, sin entrar en polémicas.

Boca no olvidó la chicana del mediocampista Mendes, a tal punto que en el final varios jugadores le gritaron en la cara el triunfo y clasificación a la final. “rompe el escudo ahora, rompelo ahora”.

En la ida, Mendes chicaneó a Boca.

Boca está en la final de la Copa Sudamericana donde espera rival para la gran definición, que saldrá esta noche entre Montevideo City torque vs Atlético Mineiro. La definición será el sábado 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia.