PSG y Arsenal, los dos mejores equipos del mundo mano a mano por la Champions League en la ciudad de Budapest desde las 13 (hora Argentina), un duelo que no necesita demasiadas presentaciones y dirigirá el alemán Daniel Siebert.

Sólo el Mundial que se pondrá en marcha en 12 días le quita al partido el cartel del “más importante del año” ya que la final entre selecciones se llevará todos los flashes en Estados Unidos.

Antes, y sin dudas, el duelo futbolístico entre franceses e ingleses es lo más parecido a ver un duelo de la NBA en el básquet. Casi otro deporte por el estilo del equipo que dirige Luis Enrique (44 goles en la campaña) y el de su retador y compatriota, Mikel Arteta, quien en caso de ganar se convertirá en el primer campeón invicto del certamen.

Los dos españoles vienen de consagrar a sus equipos en las ligas nacionales. PSG ya abruma en la League 1, mientras que el Arsenal se alzó con la Premier League después de 22 años de espera.

El conjunto parisino tiene el plus de ser el campeón defensor de la “Orejona” y de encantar a todos con una formación de rotación posicional constante y dos delanteros destacadísimos: Dembelé y KvaratsKhelia.

Ousmane Dembelé, el último Balón de Oro, es una de las frandes figuras del PSG.

Los de Londres lograron romper la pared. La consagración en Inglaterra los ha liberado y el título europeo representaría la frutilla del postre para un ciclo de 5 años con el mismo entrenador.

Antecedentes

Los mismos clubes fueron rivales en las semifinales del 2025 en esta misma competencia. En su camino a la primera conquista del Viejo Continente, PSG ganó los dos partidos de la llave y luego goleó al Inter de Italia en Alemania.

Declan Rice, uno de los mejores mediocampistas del mundo, clave en el Arsenal inglés.

También ese título fue un suspiro inmenso para el equipo que pertenece a los árabes que continuaron por el camino del triunfo por un año más sin las mega estrellas que supieron contratar como Neymar, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Haciendo honor al nombre del estado húngaro que recibirá a la final, se esperan goles en el “Puskas Arena”, repleto de fanáticos de ambos países que han invadido a la capital del país europeo.

Para los fanáticos del fútbol en la Argentina, el partido se podrá seguir en directo a través del sistema de cable, pero no codificado. Espn y Fox Sports llevarán las imágenes a todo el país y el resto de América Latina.

Ecuador marcará presente en la zaga central del actual campeón. William Pacho es una pieza clave para Luis Enrique. Argentina también, pero en una función diferente ya que el ayudante de campo de Arteta en el banco de Arsenal es el “Gringo” Heinze.

Probables formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willam Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Desiré Doué, Ousmane Dembelé, Khvicha KvaratsKhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Árbitro: Daniel Siebert, Alemania.

Estadio: Puskas Arenas, Budapest. Hungría.

Hora de inicio: 13 (de la Argentina).

Transmite: Espn y Fox Sports (no codificado).