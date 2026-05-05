Ya está en marcha el segundo tiempo en Londres entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, con un escenario claro: el conjunto de Diego Simeone está obligado a adelantarse en el campo y salir a buscar el partido. Tras el 1-0 parcial, el equipo español cambia su postura y asume riesgos en busca del empate, mientras los dirigidos por Mikel Arteta intentan sostener la ventaja y golpear de contra en una semifinal que sigue abierta y cargada de tensión.

La ida fue 1-1 en la capital española, donde los Gunners comenzaron ganando con tanto de Gyökeres de penal, pero en el complemento, Julián Álvarez alcanzó el empate para el equipo de Simeone desde la misma vía.

Para ambos, será volver a la gran definición de una competencia que nunca ganaron, el equipo de Londres la jugó hace 20 años, cuando cayó ante el Barcelona de Ronaldinho. El elenco que dirige Arteta está ante un cierre de temporada clave, ya que es líder de la Premier League, presionado por el City, a quien le sacó 5 puntos el pasado fin de semana.

En frente estará el “Aleti”, que en La Liga se aseguró el tercer puesto y el pase a la Champions del 2026-27. El elenco de Simeone está ante una nueva chance de meterse en la definición, repitiendo lo hecho en el 2013/4, y 2015/16, ambas con caída ante el Real Madrid.

Pese a retirarse con un duro golpe en el cotejo de ida, Julián Álvarez será titular en el equipo español, al igual que Giuliano Simeone. Nahuel Molina esperará en el banco, mientras que Nicolás González está descartado por lesión.

El vencedor esperará en la gran definición que se jugará en el Puskás Arena de Budapest, al ganador del Bayer Múnich vs PSG, que se verán las caras el domingo.

Probables Formaciones

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Mikel Zubimendi, Declan Rice, Eberechi Eze; Bukayo Saka; Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Jhonny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Alvarez y Antoine Griezmann.