Se juega la vuelta de la segunda semifinal de la UEFA Champions League, el Bayern Munich recibe al París Saint Germain desde las 16hs en el Allianz Arena. En la final que se jugará en Hungría, espera el Arsenal.

El partidazo de la ida dejó abierta una serie que promete ser igual o más atractiva en su segundo capítulo. En Francia fue 5-4, con momentos para cada uno y sin respiro a lo largo de los 90´.

EL obligado en el Bayern, que tiene que remontar un gol de local. La estadística lo favorece, ya que en sus últimos partidos en la competencia de local, perdió 1 de 29, logrando 23 triunfos y apenas 5 derrotas. En la actual temporada, ganó los 6 juegos que disputó en casa. Además, ya es campeón de la Bunderliga.

Choque decisivo en Alemania: Bayern y PSG luchan por un lugar en la final de la Champions League.

En frente estará el actual campeón defensor al título: el PSG, líder de la Ligue 1 con 70 puntos y con la ventaja lograda en la ida, que llegó a ser de 3 goles promediando el segundo tiempo. Luis Enrique tiene argumentos de sobra para lograr el triunfo en Alemania y alcanzar su segunda final consecutiva.

Si logra la clasificación el conjunto alemán, será su final 12 de la competencia, que ya ganó en 6 oportunidades. Por su parte el elenco de París va por su tercera definición de Europa.

En la final espera el Arsenal, que en la otra semifinal superó al Atlético de Madrid por 2-1 en el global, llegando a su segunda final de competencia.

El ganador del duelo en el Allianz Arena enfrentará al Arsenal en la final que se jugará en Hungría.

Probables formaciones:

Bayern Múnich: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Datos del partido:

Hora: 16.00

Árbitro: João Pinheiro (POR)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Estadio: Allianz Arena