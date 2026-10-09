Incorporaciones clave en Los Pumas: Ledesma y Edwards al staff técnico

A pocas semanas de la continuación del Nations Championship a disputarse en noviembre en Europa, se confirmó la incorporación de Mario Ledesma y Shaun Edwards al staff técnico de Los Pumas como entrenadores de forwards y defensa, respectivamente, hasta el final de la Copa del Mundo.

Ledesma regresa al equipo nacional, al que dirigió como head coach entre 2018 y 2022, luego de su trabajo como consultor del Área del Juego y como head coach del seleccionado M17 de la URBA. Edwards, por su parte, llega luego de siete años como entrenador de defensa de Francia, con la que se consagró campeón del Seis Naciones en 2022, 2025 y 2026. Reemplazará a Andrés Bordoy para perfeccionar el scrum. una formación en la que Los Pumas vienen con altibajos.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a sendas incorporaciones en declaraciones difundidas por prensa UAR. “Mario y Shaun llegan a Los Pumas con una enorme experiencia internacional, conocen lo que significa competir al más alto nivel y pueden aportarle mucho al grupo. A un año del Mundial nos ayudarán a seguir creciendo como equipo y a prepararnos de la mejor manera para lo que viene”, indicó.

A su vez Ledesma dijo: “Estoy honrado y muy agradecido por la oportunidad de volver a trabajar con Los Pumas. Tengo muchas ganas de que nos juntemos y de empezar a trabajar con los jugadores y con el staff”.

Mario Ledesma vuelve a Los Pumas

Por su parte, Shaun Edwards expresó: “Estoy encantado de unirme a Felipe Contepomi, a su cuerpo técnico y al equipo argentino a fines de este mes y hasta el Mundial del año próximo en Australia. Siempre admiré la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos, y espero aportar al equipo parte de mi experiencia internacional durante el próximo año”.

Mario Ledesma

Jugador surgido en Curupaytí, club en el que jugó hasta 2001, vistió la camiseta de Los Pumas en 84 partidos entre 1996 y 2011 y disputó cuatro Copas del Mundo (1999, 2003, 2007 y 2011), con el tercer puesto de 2007 como punto más alto.

En Francia jugó en Narbonne (2001-2003), Castres (2003-2005) y Clermont (2005-2011), con el cual ganó la Challenge Cup en su primer año y el Top 14 en 2010. Comenzó su carrera como entrenador en el Stade Français (2011-2012), donde fue asistente de Michael Cheika. Luego pasó por Montpellier (2012-2014), también como asistente, acompañando a Fabien Galthié, y en 2014 volvió a trabajar con Cheika en Waratahs, para luego acompañarlo al seleccionado de Australia como entrenador de forwards, cargo que ocupó hasta 2017 y con el que alcanzó la final del Mundial 2015.

En 2017 asumió como entrenador de Jaguares y en 2018 pasó a dirigir a Los Pumas, cargo que ocupó hasta febrero de 2022. Llega al seleccionado nacional tras su trabajo como consultor del Área del Juego y como head coach del seleccionado M17 de la URBA.

Shaun Edwards

Nació en la ciudad de Wigan, Inglaterra. Considerado el entrenador más exitoso en la historia del Seis Naciones, con siete títulos, Shaun Edwards llega a Los Pumas luego de siete años como entrenador de defensa de Francia (2019-2026), con la que ganó tres Seis Naciones (2022, 2025 y 2026), el Grand Slam de 2022 y alcanzó el puesto número 1 del ranking mundial. Antes, entre 2008 y 2019, fue entrenador de defensa de Gales, seleccionado con el cual logró cuatro títulos del Seis Naciones (2008, 2012, 2013 y 2019), tres de ellos con Grand Slam (2008, 2012 y 2019) y con el que también llegó al número 1 del mundo en 2019.

Como head coach de Wasps (2002-2011) conquistó dos Champions Cup (2004 y 2007), una Challenge Cup (2003), cuatro ligas inglesas (2003, 2004, 2005 y 2008) y el Anglo-Welsh Trophy (2006). Como jugador se desempeñó en Wigan Warriors, equipo inglés de rugby league, entre 1983 y 1997, lo que lo convirtió en el jugador más ganador del hemisferio norte con 37 títulos. (Fuente: prensa UAR).