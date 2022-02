Mario Ledesma anunció su salida de Los Pumas

Mario Ledesma se va de Los Pumas: el entrenador anunció su renuncia, entre lágrimas, en una rueda de prensa junto a Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby. El head coach deja su cargo tras tres años al frente del conjunto nacional.

"Era algo en lo que yo venía reflexionando, hablando con la familia. Considero que son ciclos. Siempre vimos una mejora, una progresión, el año pasado tal vez no se vio y eso me hizo reflexionar. Hay que estar comprometido al 110% y es muy fácil decirlo en las buenas, aunque no tanto en las malas. Ahora es momento de poner el equipo primero y me pongo a disposición de la UAR para ayudar en lo que sea", explicó en conferencia.

En ese sentido, afirmó que "llega el momento de otro ciclo" y que "no es culpa de nadie" su salida: "Es difícil de tomar la decisión de alejarse de esto. El compromiso con este equipo hacía que me alejara de lo que más quiero. Ningún equipo del mundo vale como Los Pumas".

El presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, afirmó que Mario Ledesma "ha contribuido a todos los equipos de rugby" y que están "satisfechos con lo que hizo". "Y por nuestra parte, sólo agradecerle de cómo nos hemos relacionado, en un momento extremadamente difícil”, expresó.

En el ciclo de Mario Ledesma, Los Pumas obtuvieron el primer triunfo -histórico- ante los All Blacks, en noviembre de 2020, en el debut en el Tres Naciones.

Por otra parte, el conjunto nacional viene de una floja presentación en el último Rugby Championship: perdió en sus seis partidos ante Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Ahora, tras su salida, la UAR debe buscar un reemplazante para Ledesma, a poco más de un año del Mundial de Francia 2023.