La provincia de Neuquén dio un nuevo paso en la articulación entre educación y deporte. El gobernador Rolando Figueroa promulgó la Ley Nº 3562, que crea el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, una herramienta destinada a garantizar que jóvenes deportistas de mediano y alto rendimiento puedan continuar sus estudios mientras desarrollan su carrera deportiva.

La normativa busca responder a una demanda histórica de quienes deben ausentarse de las aulas por entrenamientos, competencias o viajes oficiales, evitando que esas obligaciones afecten su permanencia y desempeño en el sistema educativo. El próximo paso será su reglamentación, que permitirá poner en marcha las herramientas académicas y administrativas previstas por la ley.

La nueva normativa busca que los estudiantes deportistas puedan competir sin poner en riesgo sus trayectorias educativas.

"Queremos que ningún deportista tenga que elegir entre el deporte y la escuela", sostuvo Figueroa al destacar el alcance de la iniciativa, que consolida al deporte como una política de Estado y promueve la igualdad de oportunidades para quienes representan a la provincia en distintas competencias.

Entre sus principales alcances, la ley reconoce las actividades deportivas como parte de la trayectoria formativa de los estudiantes. Además, contempla la justificación de inasistencias por entrenamientos, competencias y viajes oficiales, la posibilidad de acceder a instancias alternativas de evaluación y modalidades de cursado flexibles que permitan sostener la continuidad pedagógica.

La ley contempla inasistencias justificadas, modalidades de cursado flexibles y acompañamiento pedagógico para atletas.

La normativa también establece que las instituciones educativas deberán implementar mecanismos de acompañamiento para garantizar el aprendizaje y la regularidad académica de los estudiantes deportistas, atendiendo las particularidades que implica la práctica del deporte competitivo.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, aseguró que la ley refleja el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo integral de los jóvenes, al considerar que tanto la educación como el deporte son pilares fundamentales para la construcción de un proyecto de vida. En la misma línea, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, calificó la medida como "un paso histórico" para el deporte neuquino, ya que reconoce una realidad que atraviesan muchos atletas y les brinda herramientas para continuar sus estudios sin abandonar sus aspiraciones deportivas.

Educación y deporte se articulan en una política que apunta al desarrollo integral de los jóvenes neuquinos.

Por su parte, desde el Consejo Provincial de Educación remarcaron que la futura reglamentación deberá contemplar un seguimiento conjunto entre las escuelas y las familias, con trayectorias educativas específicas e instancias de fortalecimiento que aseguren la permanencia y el egreso de los estudiantes, evitando que la flexibilización derive en una desvinculación pedagógica.

La ley será de aplicación obligatoria en los establecimientos educativos públicos y privados que dependen del Consejo Provincial de Educación, mientras que las instituciones de educación superior y universidades podrán adherir de manera voluntaria. Con esta promulgación, el Gobierno provincial suma una nueva herramienta a su política de fortalecimiento del deporte, que se complementa con programas de apoyo a clubes, inversiones en infraestructura y el sistema de becas destinado a atletas neuquinos que compiten a nivel nacional e internacional.