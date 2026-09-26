El Torneo Pre Federal de Básquet de la Región 7 tuvo este viernes una intensa cuarta fecha, con cuatro encuentros que modificaron la parte alta de la tabla. Pérfora se quedó con el duelo de invictos ante Deportivo Roca, mientras que también festejaron Centro Español, Pacífico y Club Plottier.

En General Roca, Pérfora derrotó 76-73 a Deportivo Roca en el estadio Gimena Padín y se convirtió en el único líder de la competencia. El conjunto de Plaza Huincul protagonizó un partido muy equilibrado y logró quedarse con una importante victoria en condición de visitante. Nahuel Vicentín fue una de las figuras destacadas del encuentro.

Por su parte, Centro Español venció a Independiente de Neuquén por 84-79 en tiempo suplementario, luego de igualar en 76 durante el tiempo regular. El Torito logró recuperarse y dejó al Rojo nuevamente sin poder conseguir su primera victoria en el certamen.

En el Viejo Ramírez, Pacífico superó a Atlético Regina por 86-83 en otro de los partidos cerrados de la jornada. El Decano consiguió así una victoria importante para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Español le ganó a independiente y se recuperó en casa

Finalmente, Club Plottier se impuso de local ante Petrolero Argentino por 89-86, en un encuentro de alto goleo y mucha paridad. El conjunto local consiguió así su primer triunfo de la competencia.

Con estos resultados, Pérfora quedó como único líder e invicto del Pre Federal. Deportivo Roca sufrió su primera caída, mientras que Centro Español, Pacífico y Club Plottier sumaron triunfos importantes en la lucha por las posiciones de arriba.

La competencia tendrá continuidad este domingo 27 de septiembre con la quinta fecha, que volverá a presentar partidos importantes en la lucha por los primeros lugares.Español recibe a Perfora en el juego destacado. El rojo buscará su primer triunfo ante Plottier. Petro recibe a Regina y Pacífico visita al Deportivo Roca.