Rosario Central y Estudiantes de La Plata se medirán este sábado desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la final de la Supercopa Internacional 2026. El Canalla llega como ganador de la tabla anual de 2025, mientras que el Pincha obtuvo su lugar tras conquistar el Trofeo de Campeones.

Será una final con mucho en juego para dos equipos que atraviesan distintos frentes de competencia y que buscarán sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas. En caso de igualdad después de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, la definición será mediante penales.

Rosario Central llega a esta definición luego de haber terminado como el equipo con mayor cantidad de puntos en la tabla anual de la Liga Profesional 2025, con 66 unidades. Además, el conjunto dirigido por Jorge Almirón atraviesa un buen presente en el Clausura y encadena dos triunfos consecutivos.

El Canalla tendrá algunas bajas importantes. Jaminton Campaz se encuentra con la Selección de Colombia y Vicente Pizarro fue citado por Chile, mientras que Alan Rodríguez tampoco estará disponible por lesión.

En ofensiva, Ángel Di María será una de las principales cartas del conjunto rosarino, acompañado por Enzo Copetti y Giovanni Cantizano.

El Pincha consiguió su boleto a la Supercopa Internacional después de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. En aquella definición derrotó 2-1 a Platense con dos goles de Lucas Alario.

El equipo conducido por Alexander Medina llega además con la cabeza puesta en varios objetivos. Estudiantes continúa en carrera en la Copa Libertadores, donde avanzó a las semifinales, y también mantiene competencia en el torneo local y la Copa Argentina.

Para esta final, el conjunto platense no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios, según las últimas informaciones, mientras que Tomás Palacios sí estará disponible.

El duelo tendrá además un ingrediente especial por los antecedentes recientes entre ambos clubes. En los octavos de final del Clausura 2025, Estudiantes eliminó a Central tras imponerse 1-0. Posteriormente, el episodio del recibimiento al Canalla tras su consagración generó una fuerte tensión entre ambas instituciones.

Este año volvieron a enfrentarse por los 16avos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Estudiantes volvió a imponerse, esta vez por 3-0, con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Ahora, el escenario será diferente: habrá un título en juego y ambos buscarán cerrar la tarde en Santiago del Estero con una nueva estrella.

Probables formaciones

Rosario Central: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elías Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Hora: 16:00



Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero



Árbitro: Darío Herrera



VAR: Jorge Baliño