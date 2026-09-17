Detrás del hombre que recibió el gesto de fastidio de Lionel Messi hay más de dos décadas de poder dentro del fútbol estadounidense. Don Garber, comisionado de la Major League Soccer desde 1999, quedó bajo la lupa después de un intercambio con el capitán de Inter Miami durante la celebración de la Campeones Cup.

Su nombre completo es Donald Garber y su cargo lo ubica como la máxima autoridad ejecutiva de la competencia. Representa a la MLS ante otras instituciones, trabaja con los dueños de las franquicias y participa en las decisiones que marcan el desarrollo del torneo. Por eso, su presencia en una premiación tiene un peso que excede lo protocolar.

Bajo su conducción, la liga amplió su cantidad de equipos y consolidó su presencia en distintos mercados de Estados Unidos y Canadá. También impulsó su proyección internacional y el crecimiento comercial y mediático. Ese recorrido convirtió a Don Garber en uno de los principales interlocutores de los clubes y en una figura central para entender el funcionamiento de la MLS.

Con ese dirigente se encontró Lionel Messi cuando se preparaba para las fotografías con sus compañeros, después de levantar el trofeo ante Cruz Azul. Las imágenes lo mostraron serio durante el diálogo y pareció decirle “Vos conmigo no”. La frase surge de una interpretación de sus gestos: el intercambio, por sí solo, no permite establecer qué provocó su malestar.

El antecedente entre Lionel Messi y Don Garber

Para entender la tensión hay que retroceder hasta el MLS All-Star Game de 2025. El argentino decidió ausentarse para preservar su estado físico, después de acumular nueve partidos en 30 días. Su prioridad estaba puesta en recuperarse y disputar los encuentros oficiales, una elección que lo dejó afuera de uno de los eventos de mayor exposición de la liga.

La respuesta de la MLS fue aplicarle un partido de suspensión. Lionel Messi cumplió el castigo, pero aquella decisión quedó como un antecedente del vínculo con la conducción encabezada por Don Garber. La sanción enfrentó dos intereses concretos: el cuidado del futbolista ante una seguidilla exigente y la participación de la principal estrella del torneo en su encuentro de exhibición.

Ahora, aquella diferencia volvió a adquirir relevancia por una escena ocurrida en plena entrega de premios. Aunque el antecedente ayuda a poner en contexto la relación, no confirma el motivo del cruce durante la Campeones Cup. Lo que sí dejaron las cámaras fue un intercambio incómodo entre el capitán campeón y el ejecutivo que conduce la competencia en la que juega.