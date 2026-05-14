Mientras disfruta de uno de los momentos más felices de su vida junto a Matías Palleiro y el pequeño Arturo, la escapada de Jimena Barón a Alemania terminó tomando un rumbo inesperado. Lo que parecía ser un viaje soñado en familia se vio alterado por una fuerte molestia física que la artista decidió compartir públicamente con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, Jimena Barón contó que comenzó a sentir un dolor intenso en uno de sus pies y que la situación empeoró notablemente durante el vuelo. La cantante, siempre muy activa en redes sociales, recurrió a sus fanáticos para intentar descubrir qué le estaba pasando y recibió cientos de respuestas en cuestión de minutos.

Según relató la propia artista, el problema habría comenzado varias semanas atrás luego de usar tacos altos durante las grabaciones de Es mi sueño, el programa de El Trece. Aunque en ese momento no le dio demasiada importancia, el malestar se intensificó con el viaje y terminó afectando gran parte de sus vacaciones. “En el avión se desmadró el asunto y yo ahora no me puedo poner ni una zapatilla”, explicó.

Más adelante, la cantante dejó en claro el nivel de dolor que siente actualmente. “Duele muchísimo”, expresó con total sinceridad, generando preocupación entre sus seguidores. El cuadro fue tan incómodo que incluso tuvo dificultades para caminar con normalidad y debió cambiar el tipo de calzado que llevaba para el viaje.

Tras leer decenas de mensajes, muchos usuarios coincidieron en que el problema podría tratarse de un “ojo de gallo”, también conocido médicamente como heloma interdigital. Esta lesión suele aparecer por el roce permanente entre los dedos o por el uso continuo de zapatos ajustados, algo bastante habitual cuando se utilizan tacos durante muchas horas.

En otra de las publicaciones, Jimena Barón mostró una captura con información médica que encontró en internet. Allí se explicaba que esta dolorosa callosidad suele generarse entre el cuarto y el quinto dedo del pie debido a la fricción constante y la presión acumulada en la zona.

Jimena Barón pasó un mal momento en Alemania

Lejos de dramatizar la situación, la artista decidió enfrentar el problema con humor, una característica que suele mostrar en sus redes sociales. “Gracias seguidores por el diagnóstico virtual. Veré un médico cuando vuelva a mi país, por supuesto”, escribió irónicamente, tomándose con gracia el inesperado episodio.

Además, la cantante también lamentó que el dolor terminara condicionando los looks que tenía preparados para el viaje por Alemania. “Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas”, comentó divertida. Finalmente, mostró las sandalias que compró para evitar el roce y cerró entre risas: “Bueno, compré las sandalias más feas del mercado, pero me dejan el dedo a salvo... No lo puedo creer”.