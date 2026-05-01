Una frase de Laura Ubfal al aire de Bondi Live terminó abriendo un frente inesperado con Furia Scaglione. La periodista comparó la reciente expulsión de Solange Abraham con lo ocurrido en la edición anterior de Gran Hermano, y sus palabras fueron tomadas en redes como una supuesta revelación sobre la salida de la exjugadora.

El comentario apareció mientras analizaban el caso de Sol, quien fue apartada del reality después de manifestar varias veces su deseo de irse. En ese contexto, la periodista lanzó: “Unas especulaciones. Chicos, se pudrieron de Sol, así clarísimo. ¿Se acuerdan un día cuando Gran Hermano se hartó de Furia? Bueno, se hartó de Sol. Es la única realidad”.

Lejos de quedar como una frase más dentro del debate, Laura Ubfal reforzó la comparación y alimentó todavía más la lectura de los seguidores de Furia Scaglione. “Se hartó de Sol como un día se hartó de Furia, esta es la historia, les guste o no les guste”, remarcó, en una intervención que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

La reacción más fuerte llegó desde la propia Furia Scaglione, que se expresó a través de sus historias de Instagram. Molesta por lo que interpretó como una confirmación de algo que sus fanáticos venían denunciando desde hace tiempo, escribió: “Qué loco que me tengo que enterar en 2026 y de la boca de Laura Ubfal desde China. Gracias por afirmar que me sacó la producción. A veces se les escapan las cosas cuando hablan, así que todo registro queda pactado”.

La exparticipante no se quedó solo en ese descargo y apuntó directamente contra el funcionamiento del reality. “Esto lo sabe todo el mundo. Devuélvanle la plata a la gente que hizo de mí, la verdad, una maravilla. Con la cantidad de votos que hubo es inexplicable cómo no pude hacer podio en ese Gran Hermano, porque todos saben que es el Gran Hermano de Furia”, lanzó, elevando el tono del reclamo.

Con el correr de las horas, el tema se convirtió en combustible para quienes todavía discuten aquella eliminación. Furia Scaglione cerró su mensaje con una frase cargada de bronca: “Gracias por querer arruinarme la vida. No pudieron. Me cargué un programa al hombro. ¡La verdad sale a la luz!”.

El comentario de Laura Ubfal dejó de ser una simple comparación televisiva y se transformó en una nueva discusión sobre el peso de la producción, el voto del público y las decisiones internas del juego. Para los seguidores de Furia, la frase alcanzó para reabrir una herida que nunca terminó de cerrarse.