Diego Peretti decidió hablar después de que su salud generara preocupación pública. El actor explicó qué ocurrió realmente con la intervención cardíaca a la que fue sometido y llevó tranquilidad sobre su recuperación, luego de que se conociera que habían tenido que colocarle un stent.

La aclaración llegó en diálogo con TN Show, donde Diego Peretti buscó ordenar la información que había circulado en las últimas horas. Lejos de alimentar la alarma, contó que todo surgió a partir de un control médico habitual y que el cuadro fue detectado a tiempo.

“Fui a hacerme un examen de rutina, me detectaron una obstrucción en una de las arterias del corazón y me pusieron un stent”, relató el actor, al explicar el procedimiento que le realizaron. Con esa frase, dejó en claro que no se trató de una urgencia inesperada, sino de una intervención derivada de un estudio preventivo.

El detalle que más tranquilidad llevó tuvo que ver con cómo atravesó la práctica médica. “Era ambulatorio, fueron dos horas, a las dos o tres horas ya salí del sanatorio”, agregó, descartando complicaciones y marcando que la recuperación comenzó casi de inmediato tras salir del centro de salud.

La situación también había generado dudas sobre su actividad laboral, ya que Diego Peretti protagoniza El jefe del jefe en el Paseo La Plaza. Sin embargo, el propio intérprete confirmó que el parate será breve y que ya tiene previsto regresar a escena en los próximos días.

Diego Peretti se recupera de una operación riesgosa.

“Ya estoy bien, gracias a Dios, reinicio el teatro la semana que viene”, aseguró Peretti, llevando calma a quienes se habían preocupado por su estado. La frase también sirvió para ponerle fecha a su vuelta al escenario, después de unos días marcados por el reposo y los cuidados médicos.

Antes de cerrar, el actor agradeció los mensajes recibidos y explicó su reaparición con una frase breve: “Gracias por la preocupación”. Así, Diego Peretti buscó bajar la tensión alrededor de su salud y mostrar que el episodio, aunque importante, quedó bajo control médico y con una evolución favorable.