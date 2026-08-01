Joao Félix volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las canchas. Luego de su participación con Portugal en el Mundial 2026, el delantero disfruta de unos días de descanso antes de reincorporarse al Al Nassr de Arabia Saudita. En medio de esas vacaciones surgió una versión que sorprendió a todos: los medios portugueses aseguran que estaría iniciando una relación con la influencer argentina Clari Cremaschi.

La información fue publicada por la revista Nova Gente, que llevó la supuesta historia de amor a su portada. Según el medio, el futbolista fue fotografiado junto a Clari Cremaschi en una playa de Miami, donde ambos habrían compartido un momento muy romántico. Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios pusieron en duda la identidad de la joven que aparece en las imágenes y señalaron que podría tratarse de otra persona.

A pesar de esas dudas, varios detalles alimentaron las especulaciones. La influencer publicó días atrás distintas fotografías desde Miami luciendo una bikini que coincidiría con la que aparece en las imágenes difundidas por la prensa portuguesa. Además, Joao Félix también compartió publicaciones desde el mismo destino turístico y ambos mantienen un seguimiento mutuo en sus redes sociales.

Joao Félix con amor argentino

Los medios lusos fueron todavía más allá y aseguraron que la pareja fue vista intercambiando abrazos y besos durante una jornada en la playa. Incluso remarcaron una imagen en la que, según describieron, Joao Félix y Clari Cremaschi se besan debajo del agua. "Disfruta de unas vacaciones inolvidables en Miami con su nueva conquista", titularon desde Nova Gente.

La publicación también recordó que el futbolista, quien terminó su relación con la modelo Magui Corceiro en 2023, pasó esos días acompañado por amigos cercanos, entre ellos Tiago Trindade. Según relataron, la presencia de Clari Cremaschi fue la que más llamó la atención porque ambos "no ocultaron su afecto" durante toda la jornada.

¿Pero quién es Clari Cremaschi? La joven argentina, de 21 años, es una de las creadoras de contenido más populares de la región. Acumula más de 2,5 millones de seguidores en TikTok, donde publica videos de humor, bailes virales y contenidos vinculados al entretenimiento. Además, también incursionó en la música y posee otra cuenta en Instagram dedicada al entrenamiento físico y a un estilo de vida saludable.

Joao Félix con amor argentino

La influencer ya había estado en el centro de las conversaciones durante el Mundial 2026, cuando compartió imágenes alentando a la Selección Argentina desde las tribunas. También despertó rumores de romance tras publicar una foto junto al delantero José López, aunque el propio futbolista desactivó las especulaciones al repostear la imagen con un mensaje afectuoso: "Vamos amiguita, tkm".

Mientras ni Joao Félix ni Clari Cremaschi hicieron declaraciones sobre las versiones, distintos medios portugueses continúan sosteniendo que existe un vínculo sentimental entre ambos. Por ahora, las fotografías y las coincidencias en sus publicaciones alimentan los rumores, aunque el supuesto romance todavía no fue confirmado por ninguno de los protagonistas.