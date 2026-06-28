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Rumbo a los 16avos

Scaloni luego del triunfo argentino ante Jordania en el Mundial 2026: “Ahora se viene lo bueno”

El DT de la selección resaltó la importancia de que todos los jugadores estén cuando se los necesite, el debut de Lo Celso y el primer gol de Lautaro Martínez en un mundial.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 28 de junio de 2026 a las 02:20
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EL DT de la selección de mostró contento por el partido de varios chicos que cumplieron

La selección Argentina superó 3-1 a Jordania por la tercera fecha de la Copa Mundial 2026. Lionel Scaloni hizo un balance positivo por ganar los tres partidos, y poder darles minutos a todos los jugadores.

“Buscamos que los chicos que no jugaron tengan minutos, se lo merecen e hicieron un buen partido” expresó Lionel Scaloni post triunfo,  agregando además que todo el plantel está disponible, excepto Cristian “Cuti” Romero, quien se recupera de un  golpe.

Por otro lado, resaltó el trabajo de Exequiel Palacios, quien ocupó el lateral por derecha, “Los jugadores dan una mano al equipo, lo necesitábamos. No queríamos arriesgar a Nahuel que venía de una inactividad, a Gonzalo que lo queremos cuida. Palacios nos dio una mano por un eventual problema que tengamos en ese puesto”.

Además, vio como positivo varios casos puntuales, “Fue una noche buena, para Lo Celso que no pudo estar el mundial pasado, Lautaro que no pudo hacer gol, se dio una noche buena, y el gol de leo. Contento y ahora se viene lo bueno”.

En conferencia, el DT analizó lo que se viene ante Cabo Verde, “Es un buen equipo que le puso las cosas difíciles a sus rivales. Es un rival duro, que nos pondrá las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, y Uruguay. Es un buen equipo, rápido y que juega bien con calidad”.

Luego de quedarse con el primer puesto del Grupo J, Argentina se medirá ahora por los 16avos con Cabo Verde el viernes 19hs. El seleccionado de Scaloni llega de gran forma pensando en la defensa del título.

 

 

 

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