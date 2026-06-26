El abrazo de Sebastián Beccacece después del triunfo ante Alemania dejó una imagen cargada de emoción. Del otro lado estaba Patricia Persson, su esposa y una de las personas que más lo acompañó en una carrera marcada por mudanzas, desafíos deportivos y momentos de enorme exigencia.

Detrás de esa escena aparece una historia que empezó lejos de las cámaras y de los estadios. Patricia Persson conoció al entrenador cuando ambos estudiaban el profesorado de Educación Física, un punto de partida que también explica el lugar que el deporte ocupó desde el inicio en la pareja.

El propio Sebastián Beccacece recordó alguna vez cómo nació ese vínculo y destacó la conexión deportiva que los unió desde jóvenes. “Nos conocimos en el profesorado de Educación Física y es muy apta para los deportes”, contó sobre su esposa, a quien en la intimidad familiar llaman “Pato”.

Con el paso de los años, esa relación se transformó en un sostén clave para el entrenador. La pareja formó una familia junto a sus dos hijas, Agustina y Victoria, quienes crecieron acompañando los distintos destinos profesionales del DT y los cambios que impone una vida ligada al fútbol.

La presencia de Patricia Persson no se limita al acompañamiento silencioso. Según contó el propio técnico, ella también comparte la pasión por la actividad física y entiende desde adentro el mundo deportivo. “Pato juega al fútbol, así que va porque le apasiona y también para acompañarme”, explicó Sebastián Beccacece al hablar del rol que cumple su esposa.

Aunque suele mantenerse alejada del perfil público, Patricia aparece como una figura central en la vida personal del entrenador. En distintas entrevistas, él dejó ver que su familia funciona como refugio frente a la presión de la competencia, los resultados y las decisiones que exige dirigir al máximo nivel.

Ese equilibrio familiar también atraviesa la forma en que ambos entienden la crianza de sus hijas. El diálogo, la contención y el aprendizaje ante las frustraciones aparecen como valores centrales para la pareja. En esa línea, Beccacece resumió el peso de su entorno más cercano con una frase contundente: “El amor es la mejor fuente de energía; cuando hay amor, todo lo puede”.

Por eso, la imagen del abrazo tras ganarle a Alemania no fue solo una postal de festejo. Fue también la muestra de una compañía construida durante años, con Patricia Persson como apoyo constante de Sebastián Beccacece en una vida atravesada por el fútbol, los viajes y la familia.